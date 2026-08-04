Koudougou : Orange Burkina Faso inaugure son troisième Orange Digital Center à l’Université Norbert Zongo

Orange Burkina Faso a officiellement inauguré, le vendredi 31 juillet 2026, Orange Digital Center (ODC) au sein de l’Université Norbert Zongo de Koudougou. Cet événement marque une étape importante dans le renforcement de l’infrastructure numérique et de la formation professionnelle des jeunes dans la région.

Lancé initialement au Burkina Faso en décembre 2021 avec l’ouverture d’un premier pôle de référence à Ouagadougou, puis à Bobo-Dioulasso, le carrefour de l’employabilité des jeunes, Orange Digital Center poursuit son expansion. Cette nouvelle implantation à Koudougou constitue troisième du genre dans la formation aux métier du numériques.

L’ambition affichée par les responsables est d’élargir progressivement ce modèle à l’ensemble des universités du Burkina Faso afin de décentraliser l’accès aux technologies hors des grands pôles urbains et de renforcer durablement le capital humain.

Représentant la direction générale de l’entreprise, Alimata Yao/Touré, Directrice de la stratégie, de la transition digitale et de la responsabilité sociétale chez Orange Burkina Faso, a souligné la dimension sociale de cette initiative.

« Nous n’avons même pas l’ambition de nous arrêter à Koudougou uniquement. Nous avons l’ambition de couvrir d’autres centres digitaux du même type dans toutes les universités du Burkina Faso, tant que ces universités accepteront de nous accueillir », a-t-elle déclaré.

Elle a également insisté sur l’adéquation entre ces formations et les réalités économiques locales. « Ce centre va permettre de former les jeunes aux métiers du futur et du présent. Nous proposons des formations pratiques telles que la réparation de téléphones mobiles et l’installation de kits solaires, permettant aux bénéficiaires de s’installer immédiatement à la sortie de leur cursus », a-t-elle ajouté.

Ce pôle met ainsi à disposition de la jeunesse un écosystème complet articulé autour de plusieurs offres de formation et d’accompagnement : des modules technologiques avancés via l’École du Code (intelligence artificielle, cybersécurité, développement), des formations professionnelles pratiques (réparation de téléphones mobiles et installation de kits solaires) pour favoriser l’auto-emploi, ainsi qu’un espace d’incubation pour accompagner les porteurs de projets innovants.

Du côté des autorités académiques et gouvernementales, cette infrastructure est perçue comme un levier stratégique majeur pour l’employabilité et la recherche. Le Docteur Roger Honorat Charles Nébié, Directeur de Cabinet du Ministre chargé de l’Enseignement supérieur représentant son ministre, a salué la synergie entre le monde académique et le secteur privé.

« Une telle infrastructure témoigne de ce que peuvent produire une vision partagée et une coopération féconde entre l’université et le secteur privé. Le numérique constitue aujourd’hui un levier stratégique de transformation. Investir dans les compétences numériques de notre jeunesse, c’est préparer une génération capable non seulement d’utiliser les technologies, mais aussi de les concevoir », a-t-il déclaré.

Pour les étudiants et la communauté universitaire de Koudougou, ce nouveau pôle offre un accès direct à des espaces de fabrication numérique, des programmes de codage et un accompagnement sur mesure pour réussir leur insertion professionnelle.

Akim KY

Burkina 24