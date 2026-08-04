Côte D’Ivoire : Hervé Renard de retour à la tête des Éléphants, onze ans après son sacre continental

La Fédération ivoirienne de football (FIF) a officialisé, ce mardi 4 août 2026, la nomination du technicien français Hervé Renard au poste de sélectionneur de l’équipe nationale de Côte d’Ivoire. Il succède à Emerse Faé et effectue ainsi son retour sur le banc des Éléphants, onze ans après avoir conduit la sélection au sacre lors de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2015.

Âgé de 57 ans, Hervé Renard était libre de tout engagement après son passage à la tête de la sélection tunisienne lors de la Coupe du monde 2026. Son retour traduit la volonté de la Fédération ivoirienne de consolider les acquis de ces dernières années tout en insufflant une nouvelle dynamique à la sélection nationale.

Dans un communiqué, la FIF explique que cette nomination s’inscrit dans l’ambition de poursuivre le développement du football ivoirien et de renforcer la compétitivité des Éléphants sur les scènes africaine et internationale.

Figure bien connue du football africain, Hervé Renard possède un palmarès remarquable. Il est le seul entraîneur à avoir remporté la CAN avec deux sélections différentes à savoir la Zambie en 2012 et la Côte d’Ivoire en 2015. Au cours de sa carrière, il a également dirigé les sélections du Ghana, de l’Angola, du Maroc et de l’Arabie saoudite, ainsi que l’équipe de France féminine.

Son expérience du continent constitue l’un des principaux atouts sur lesquels mise la Fédération ivoirienne pour préparer les prochaines échéances, notamment les éliminatoires de la CAN 2027.

La Côte d’Ivoire reste sur une élimination en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Norvège (2-1) et un parcours stoppé en quarts de finale de la CAN 2025 contre l’Égypte (3-2). Avec le retour d’Hervé Renard, les dirigeants ivoiriens espèrent renouer avec les succès qui avaient marqué son premier passage à la tête des Éléphants.