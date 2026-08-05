Retour aux sources des Burkinabè :L’enseignante Safiatou Ouédraogo/Traoré dédicace un livre qui en éclaire le sens

« Tablik Zobsebgo », ou L’ignorance profonde en français, est la nouvelle parution littéraire de Safiatou Ouédraogo/Traoré. Ce livre de 105 pages dresse le portrait d’une génération de filles au sein d’une société où elles ont vécu des événements qu’elles n’ont pas choisis. Loin d’être un jugement, cet ouvrage s’articule autour de cinq points majeurs et dépeint ces jeunes filles qui se sont battues pour finalement sortir la tête haute de ces épreuves. Les lignes de cette œuvre nous embarquent dans une traversée qui met en lumière la bravoure de la femme, dans un objectif de valorisation de celle-ci. La dédicace de ce roman s’est déroulée ce mardi 4 août 2026 à Ouagadougou.

Dans un contexte où le Burkina Faso prône le retour aux sources, l’enseignante Safiatou Ouédraogo/Traoré a jugé nécessaire que ce concept fasse l’objet d’une explication claire pour éviter tout amalgame.

Selon elle, le retour aux sources consiste à repartir repêcher les bonnes habitudes tout en délaissant celles qui ont, par le passé, fait du tort. C’est dans cette optique qu’elle a écrit ce livre, dédicacé ce mardi 4 août 2026 à Ouagadougou. L’ouvrage met en lumière des pratiques blessantes telles que l’excision et le mariage forcé etc.

Dans cet ouvrage, on suit l’histoire d’une jeune fille nommée Soré, victime d’excision dès son plus jeune âge. Sous la pression sociale, elle se voit contrainte de subir une deuxième mutilation après son mariage. N’eût été l’intervention de tiers, elle courait le risque d’une troisième excision.

Dans ce roman, l’autrice évoque des thèmes tels que l’excision, le mariage forcé et bien d’autres épreuves que subissaient les femmes dans la société. Parallèlement, elle invite à la sagesse, à la bravoure, au sens élevé des responsabilités et à la tolérance.

À en croire l’autrice, l’objectif de ce livre est de toucher les cœurs sensibles à la douleur et à la souffrance de la femme, et en particulier de la jeune fille. « Nous voyons que souvent il y a une mécompréhension sur la question du retour aux sources.

Quand on dit retour aux sources , les gens pensent qu’il faut revenir à l’excision ou au mariage forcé. Non ! Ici, ce sont les valeurs promues par la culture qu’on nous demande de transmettre, et non celles qui blessent l’âme. Je voulais donc attirer l’attention de tout le monde sur ce fait », a expliqué Safiatou Ouédraogo/Traoré.

Évariste Somé, directeur de la lutte contre les violences faites aux enfants et de la protection de l’enfant en situation d’urgence, a représenté la camarade Ministre en charge de la Famille lors de cette cérémonie. Pour lui, ce roman vient rappeler une fois de plus que les efforts du ministère en charge de la Famille et de la Solidarité doivent se poursuivre.

« Elle a eu l’audace d’utiliser sa plume pour peindre la triste réalité de notre société. C’est une réalité souvent noyée dans l’épaisseur de certaines traditions de masse, et ce, malgré des avancées significatives », a-t-il salué.

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Le livre est disponible au prix de 2 500 F CFA en librairie. L’autrice a rassuré que les petits plats ont été mis dans les grands pour en élargir la disponibilité. Il faut également rappeler qu’il s’agit de sa toute première parution.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24