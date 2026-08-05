Communiqué | Orange Business lance un appel à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’apporteurs d’affaires

Orange lance un appel à manifestation d’intérêt en vue de recruter des apporteurs d’affaires pour renforcer son réseau de partenaires.

Les personnes intéressées sont invitées à constituer leur dossier de candidature et à le soumettre via le lien indiqué par Orange Business avant la date limite.

📅 Date limite de dépôt des candidatures : 07 août 2026

📩 Dépôt des dossiers :

https://www.orange.bf/fr/recrutement/agence-b2b.html

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