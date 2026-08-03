Communiqué : Formations professionnelles à Ouagadougou du 10 août au 15 août 2026

L’éminent Professeur Wendlarima Hermann SAWADOGO, professeur des professeurs, docteur des docteurs, innovateur des innovateurs, savant des savants a le grand plaisir d’informer les populations de Ouagadougou et des localités environnantes de l’ouverture des formations professionnelles à Ouagadougou, plus précisément à Tanghin.

Vous souhaitez créer votre propre entreprise, acquérir un métier rentable ou développer une activité génératrice de revenus ? Nos formations sont conçues pour vous apporter des compétences pratiques et directement exploitables.

Nous proposons des formations dans plusieurs domaines porteurs, notamment :

Développement personnel, entrepreneuriat, création et gestion d’une entreprise, marketing et commercialisation des produits, techniques de vente et de distribution des produits Agroalimentaire (transformation du maïs, mil, sorgho, riz, soja, arachide, sésame, du manioc, igname, patate douce, des fruits et légumes ; fabrication de jus de fruits naturels, de sirops, production de confitures et gelées ; séchage et conservation des fruits et légumes ; fabrication de purées et sauces ; fabrication de yaourt, de fromage, de beurre, de lait aromatisé, fabrication de gâteau d’anniversaire, de mariage ,fabrication des biscuits, de viennoiseries fabrication de boisson locales, fabrication d’épices et d’assaisonnements, production de farines infantiles enrichies, de bouillons naturels, restauration,…) Cosmétique (savon liquide, poudre, boule, médical, lessive, toilette, pommade, crème et lait de beauté, shampoing, démêlant, pommade et crème de cheveux, pommade, crème et parfum anti-moustique, gel de main hydroalcoolique, …) Élevage(volailles, bétail, abeilles, pisciculture,) Agriculture (hors sol, irrigation goutte à goutte, …) Décoration Phytothérapie (dosage, prescription,)

Ne cherchez plus l’emploi, créez-le !

Rejoignez-nous dès aujourd’hui et donnez vie à vos ambitions grâce à des formations de qualité orientées vers l’auto emploi, l’entrepreneuriat et la création de revenus.

Contacts : (+226) 75 62 68 36/ 71 65 05 33/ 76 19 50 29

WhatsApp : (+226) 75 62 68 36

Nous formons les compétences d’aujourd’hui pour bâtir les entrepreneurs de demain !