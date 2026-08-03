Communiqué : Formations professionnelles à Ouagadougou du 10 août au 15 août 2026

Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 29 minutes
0 Temps de lecture 1 minute

L’éminent Professeur Wendlarima Hermann SAWADOGO, professeur des professeurs, docteur des docteurs, innovateur des innovateurs, savant des savants a le grand plaisir d’informer les populations de Ouagadougou et des localités environnantes de l’ouverture des formations professionnelles à Ouagadougou, plus précisément à Tanghin.

Vous souhaitez créer votre propre entreprise, acquérir un métier rentable ou développer une activité génératrice de revenus ? Nos formations sont conçues pour vous apporter des compétences pratiques et directement exploitables.

Nous proposons des formations dans plusieurs domaines porteurs, notamment :

  1. Développement personnel, entrepreneuriat, création et gestion d’une entreprise, marketing et commercialisation des produits, techniques de vente et de distribution des produits
  2. Agroalimentaire (transformation du maïs, mil, sorgho, riz, soja, arachide, sésame, du manioc, igname, patate douce, des fruits et légumes ; fabrication de jus de fruits naturels, de sirops, production de confitures et gelées ; séchage et conservation des fruits et légumes ; fabrication de purées et sauces ; fabrication de yaourt, de fromage, de beurre, de lait aromatisé, fabrication de gâteau d’anniversaire, de mariage ,fabrication des biscuits, de viennoiseries fabrication de boisson locales, fabrication d’épices et d’assaisonnements, production de farines infantiles enrichies, de bouillons naturels, restauration,…)
  3. Cosmétique (savon liquide, poudre, boule, médical, lessive, toilette, pommade, crème et lait de beauté, shampoing, démêlant, pommade et crème de cheveux, pommade, crème et parfum anti-moustique, gel de main hydroalcoolique, …)
  4. Élevage(volailles, bétail, abeilles, pisciculture,)
  5. Agriculture (hors sol, irrigation goutte à goutte, …)
  6. Décoration
  7. Phytothérapie (dosage, prescription,)

Ne cherchez plus l’emploi, créez-le !

Rejoignez-nous dès aujourd’hui et donnez vie à vos ambitions grâce à des formations de qualité orientées vers l’auto emploi, l’entrepreneuriat et la création de revenus.

Contacts : (+226) 75 62 68 36/ 71 65 05 33/ 76 19 50 29

WhatsApp : (+226) 75 62 68 36

Nous formons les compétences d’aujourd’hui pour bâtir les entrepreneurs de demain !

 
     
Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 29 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Webmaster B24

Webmaster B24

Articles similaires

Communiqué | CEGECI : Une opération spéciale de recouvrement des loyers du 20 juillet au 19 août 2026

il y a 4 heures

Communiqué | Appel à candidatures pour le recrutement d’étudiants pour la préparation au Diplôme d’Études de Comptabilité et de Gestion Financière (DECOGEF)

il y a 5 heures

Communiqué | Appel à candidatures pour le recrutement d’étudiants pour la préparation au Diplôme d’Etudes Supérieures de Comptabilité et de Gestion Financière (DESCOGEF)

il y a 5 heures

Communiqué | Résultats du tirage du Faso Loto WELHY du Vendredi 31 Juillet 2026

il y a 3 jours

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page