Finances publiques : Le Burkina dépasse ses objectifs de recettes avec 448 milliards FCFA mobilisés en juillet 2026
Le ministère de l’Économie et des Finances affiche une performance exceptionnelle dans la mobilisation des ressources publiques. En juillet 2026, les services de recouvrement ont collecté 448 milliards de FCFA, dépassant largement les prévisions fixées à 369 milliards de FCFA.
Avec un taux de réalisation de 121,41 %, l’administration financière réalise un excédent de 79 milliards de FCFA par rapport à l’objectif initial. Une performance qui traduit une progression significative dans la mobilisation des recettes internes de l’État.
Lire également 👉Burkina Faso : 1 937 milliards FCFA mobilisés au premier semestre 2026, le ministère de l’Économie dépasse ses objectifs
Ce dépassement des prévisions constitue une marge supplémentaire pour le financement des actions publiques et le renforcement des capacités d’intervention de l’État. Dans un contexte marqué par la nécessité d’accroître l’autonomie financière nationale, l’amélioration des recettes internes demeure un enjeu stratégique.
Selon les données communiquées par le ministère, cette dynamique s’explique notamment par l’efficacité accrue des services fiscaux et douaniers, mais également par une meilleure mobilisation des contribuables.
Lire aussi 👉Entreprises publiques au Burkina Faso : Une contribution record de 680 milliards F CFA au budget de l’État en 2025
La publication régulière des résultats de mobilisation des ressources s’inscrit dans une démarche de transparence engagée par les autorités financières. Avec cette nouvelle performance enregistrée en juillet, le ministère de l’Économie et des Finances confirme une tendance à la hausse dans la mobilisation des ressources nationales.