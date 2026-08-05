Finances publiques : Le Burkina dépasse ses objectifs de recettes avec 448 milliards FCFA mobilisés en juillet 2026

Le ministère de l’Économie et des Finances affiche une performance exceptionnelle dans la mobilisation des ressources publiques. En juillet 2026, les services de recouvrement ont collecté 448 milliards de FCFA, dépassant largement les prévisions fixées à 369 milliards de FCFA.

Avec un taux de réalisation de 121,41 %, l’administration financière réalise un excédent de 79 milliards de FCFA par rapport à l’objectif initial. Une performance qui traduit une progression significative dans la mobilisation des recettes internes de l’État.

Ce dépassement des prévisions constitue une marge supplémentaire pour le financement des actions publiques et le renforcement des capacités d’intervention de l’État. Dans un contexte marqué par la nécessité d’accroître l’autonomie financière nationale, l’amélioration des recettes internes demeure un enjeu stratégique.

Selon les données communiquées par le ministère, cette dynamique s’explique notamment par l’efficacité accrue des services fiscaux et douaniers, mais également par une meilleure mobilisation des contribuables.

La publication régulière des résultats de mobilisation des ressources s’inscrit dans une démarche de transparence engagée par les autorités financières. Avec cette nouvelle performance enregistrée en juillet, le ministère de l’Économie et des Finances confirme une tendance à la hausse dans la mobilisation des ressources nationales.