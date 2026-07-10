Burkina Faso : 1 937 milliards FCFA mobilisés au premier semestre 2026, le ministère de l’Économie dépasse ses objectifs

Le ministère de l’Économie et des Finances a annoncé avoir mobilisé 1 937 milliards de FCFA de recettes au cours du premier semestre 2026. Ce résultat, enregistré entre le 1er janvier et le 30 juin, représente un taux de réalisation de 122,46 % des prévisions fixées pour la période.

Selon les données communiquées par le département en charge des Finances, cette performance traduit une mobilisation soutenue des ressources publiques et un dépassement des objectifs de recouvrement.

Au premier trimestre, les recettes mobilisées se sont élevées à 792,6 milliards de FCFA, contre une prévision de 733 milliards de FCFA, soit un taux d’exécution de 108,13 %.

La dynamique s’est renforcée au deuxième trimestre. Alors que les prévisions étaient établies à 849,4 milliards de FCFA, les réalisations ont atteint 1 145,3 milliards de FCFA, correspondant à un taux de réalisation de 134,83 %.

Ces résultats portent le total des recettes recouvrées au cours des six premiers mois de l’année à 1 937 milliards de FCFA.

Des recettes supérieures aux prévisions

Pour le ministère de l’Économie et des Finances, ces performances traduisent l’efficacité des actions menées par les différentes régies financières en matière de mobilisation des ressources internes.

Les recettes ainsi mobilisées contribueront au financement des dépenses publiques et à la mise en œuvre des programmes de développement inscrits dans les priorités du gouvernement.