Maroc : Le cardinal Cristóbal López Romero se retire après des accusations d’abus présumés

Le cardinal Cristóbal López Romero, archevêque de Rabat, a annoncé son retrait temporaire des célébrations publiques et des activités pastorales à la suite de l’ouverture d’une enquête préliminaire de l’Église catholique portant sur des accusations de comportements inappropriés envers des femmes adultes, rapporte Vatican News.

Dans un communiqué publié le mardi 7 juillet 2026, le prélat espagnol de 74 ans indique faire l’objet d’accusations ayant conduit les autorités de l’Église catholique à engager une procédure d’enquête.

« Au terme d’une année pastorale fructueuse, notre Église de Rabat est confrontée à un événement difficile. Je suis accusé de comportements inappropriés envers des femmes adultes. Cette situation a conduit l’Église à ouvrir une enquête préliminaire », écrit-il.

Selon le cardinal, l’enquête est conduite par les autorités compétentes de l’Église catholique romaine. Il affirme collaborer pleinement avec cette procédure et précise avoir décidé de se retirer temporairement afin de ne pas en perturber le déroulement.

« Je m’abstiendrai de présider des célébrations publiques et de participer à des activités pastorales », a-t-il déclaré.

D’après plusieurs médias, les accusations proviendraient de cinq femmes adultes. Dans son message adressé aux fidèles du diocèse de Rabat, le cardinal Cristóbal López Romero reconnaît que cette affaire suscite de nombreuses interrogations au sein de la communauté catholique.

« Cet événement est une source de trouble pour nous tous », écrit-il, invitant les fidèles à demeurer unis et à prier « pour ceux qui souffrent dans cette situation », pour l’Église au Maroc ainsi que pour lui-même.

Le diocèse a également invité les personnes souhaitant échanger sur cette situation à se rapprocher des prêtres de leurs paroisses ou du service diocésain chargé de la prévention des abus.

Dans une déclaration, le cardinal Cristóbal López Romero affirme coopérer pleinement avec l’enquête et rejette les faits qui lui sont reprochés. Il assure n’avoir commis « ni agression, ni violence, ni harcèlement sexuel ».

À ce stade, l’enquête préliminaire se poursuit et aucune conclusion n’a encore été rendue par les autorités ecclésiastiques.