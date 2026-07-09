Lutte contre la criminalité urbaine : Le Burkina Faso renforce son dispositif avec le lancement de l’opération WIBGA 3

Le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a présenté, le mercredi 8 juillet 2026, le bilan de la situation de la criminalité urbaine au premier semestre de l’année, les résultats de l’opération WIBGA 2 et a officiellement lancé l’opération WIBGA 3. Les autorités mettent en avant une baisse de la criminalité et entendent poursuivre la dynamique à travers un renforcement des actions de terrain.

Selon le rapport présenté par la directrice de l’analyse et de la prévention de l’insécurité, la commissaire principale de police Florence Sawadogo, le taux mensuel moyen de criminalité est passé de 2,41 à 2,14 pour 100 000 habitants au premier semestre 2026, comparativement à la même période en 2025.

Cette amélioration est attribuée aux opérations ciblées WIBGA 1 et WIBGA 2, au renforcement du maillage sécuritaire, à une meilleure coordination entre les Forces de défense et de sécurité ainsi qu’à l’intensification de la lutte contre les stupéfiants et les autres produits illicites.

Plus de 1 700 personnes interpellées lors de WIBGA 2

Présentant le bilan de l’opération WIBGA 2, le conseiller technique du ministère de la Sécurité, Hatto Sian, a indiqué que l’opération s’est déroulée durant 56 jours sur l’ensemble du territoire national avec la mobilisation de 36 810 personnels des Forces de sécurité intérieure.

Les interventions ont permis l’interpellation de plus de 1 700 personnes, la saisie de plus de 7 000 engins, de près de 3 000 kilogrammes de drogues et stupéfiants, de plus de cinq tonnes de produits prohibés, ainsi que le recouvrement de 140 572 600 FCFA au titre des amendes forfaitaires.

Pour les autorités, ces résultats traduisent l’efficacité de la stratégie offensive engagée contre la criminalité urbaine.

WIBGA 3 officiellement lancée

Fort de ces résultats, le ministre de la Sécurité a procédé au lancement officiel de l’opération WIBGA 3. À cette occasion, Mahamadou Sana a insisté sur la nécessité d’une implication citoyenne dans la préservation de la sécurité.

« La sécurité collective commence par la sécurité individuelle », a-t-il déclaré, invitant les populations à adopter des comportements responsables, à collaborer davantage avec les Forces de sécurité intérieure et à se considérer comme des acteurs à part entière de la lutte contre l’insécurité.

À travers cette nouvelle opération, le ministère de la Sécurité réaffirme sa volonté de poursuivre les actions engagées afin d’assurer la protection des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire national.