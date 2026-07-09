Qualification à l’Afrobasket U18 : Le Nigeria confirme sa domination à Ouaga

L’équipe U18 du Nigeria a signé une deuxième victoire en battant le Burkina Faso lors de sa deuxième sortie dans les éliminatoires de l’Afrobasket U18 prévue à Abidjan en Côte d’Ivoire. La rencontre s’est disputée le mercredi 8 juillet 2026 au Palais des sports de Ouagadougou dans la zone 3.

Les Étalons U18 ont bien commencé le match. Emmenés par leur capitaine Ange Amadou N’Gardeita, avec l’appui de Victor Soulama, Ange Barack Djaeli Ido et de leurs coéquipiers, les Burkinabè ont remporté le premier quart-temps sur le score de 21 à 18. De quoi donner de l’espoir aux supporters.

Mais dès le deuxième quart-temps, les Nigérians ont repris le contrôle de la rencontre. Plus grands et plus puissants physiquement, ils ont imposé leur rythme. Portés par Victor Endurance Sunday (17 points), Victor Emeka Nwafor (18 points), Joshua Ogbonna (18 points) et Thomas Agbo Okah (16 points), ils ont pris une large avance pour mener 45 à 28 à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, le Nigeria a continué sur sa lancée. Les Burkinabè, visiblement fatigués, n’ont pas réussi à revenir au score. Le troisième quart-temps s’est terminé sur le score de 73 à 37 en faveur des Nigérians, qui ont finalement remporté le match 98 à 54.

Du côté du Burkina Faso, Ramadan Babatundé Junior Omodara a inscrit 13 points, Ange Barack Djaeli Ido 12 points, tandis qu’Ange Amadou N’Gardeita et Victor Soulama ont chacun marqué 8 points. Malgré leurs efforts, les Étalons n’ont pas pu rivaliser avec une équipe nigériane plus solide sur le plan physique et très efficace dans le jeu. Les Nigérians avaient aussi dominer le Bénin pour leur première sortie (96-35).

Les Étalons U18 retrouveront le Bénin ce jeudi 9 juillet 2026. Les Burkinabè avaient remporté leur premier duel face aux Béninois sur le score de 87 à 82. L’Afrobasket U18 est prévue du 5 au 16 Août 2026 à Abidjan en Côte d’Ivoire.