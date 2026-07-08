Qualification Afrobasket U18 : Le Nigeria domine largement le Bénin

La deuxième journée des qualifications de l’Afrobasket U18 chez les garçons s’est poursuivi le mardi 7 juillet 2026 au Palais des sports de Ouagadougou. Le Nigeria, grand favori, pour son premier match a dominé le Bénin.

Dès le premier quart-temps, les Nigérians montrent leur suprématie en s’imposant 26 à 23. Le deuxième quart-temps est pareil au deuxième même si les Béninois se montrent plus entreprenants. Le Nigeria l’emporte 20 à 11 avec une avance confortable de 46 à 03.

Les deux autres quart-temps sont encore dominés par le Nigeria 24 à 12 puis 26 à 09 pour s’imposer au finale par 96 à 35. Avec 18 points, Isaiah Johw est désigné MVP, meilleur joueur de la compétition. Le Nigeria poursuit son tournoi ce mercredi 08 juillet 2026 contre le Burkina Faso.