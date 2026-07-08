Qualification Afrobasket U18 : Le Nigeria domine largement le Bénin

OUEDRAOGO Envoyer un courriel il y a 11 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Le Nigeria confirme son statut de favori en dominant ce match.

La deuxième journée des qualifications de l’Afrobasket U18 chez les garçons s’est poursuivi le mardi 7 juillet 2026 au Palais des sports de Ouagadougou. Le Nigeria, grand favori, pour son premier match a dominé le Bénin. 

Dès le premier quart-temps, les Nigérians montrent leur suprématie en s’imposant 26 à 23. Le deuxième quart-temps est pareil au deuxième même si les Béninois se montrent plus entreprenants. Le Nigeria l’emporte 20 à 11 avec une avance confortable de 46 à 03.

Lire aussi: Qualification Afrobasket U18, le Nigeria domine largement le Bénin

Les deux autres quart-temps sont encore dominés par le Nigeria 24 à 12 puis 26 à 09 pour s’imposer au finale par 96 à 35. Avec 18 points, Isaiah Johw est désigné MVP, meilleur joueur de la compétition. Le Nigeria poursuit son tournoi ce mercredi 08 juillet 2026 contre le Burkina Faso.

 
     
OUEDRAOGO Envoyer un courriel il y a 11 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de OUEDRAOGO

OUEDRAOGO

Articles similaires

Autoroute Ouaga-Bobo : La Brigade Laabal traque les actes d’incivisme sur l’emprise du chantier

il y a 6 minutes

L’Ambassadeur chinois offre un foulard en soie à Burkina 24 à l’occasion des 15 ans d’existence du média

il y a 2 heures

Qualification Afrobasket U18 : Le Burkina Faso s’incline face au Bénin chez les filles

il y a 2 heures

CIFED 2026 : Les femmes appelées à se lever pour manifester le règne de Dieu‎

il y a 5 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page