Mondial 2026 : Le Maroc confirme son statut de nation installée dans le gratin mondial avant les quarts

Les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 viennent de s’achever, et les quarts de finale de cette édition débutent le jeudi 9 juillet 2026. Pour l’heure, les trois pays organisateurs, le Canada, le Mexique et les États-Unis sont tous éliminés. De nombreux poids lourds européens, à l’image de l’Allemagne, du Brésil et des Pays-Bas, ont également pris la porte. De son côté, l’Afrique a réussi une phase de groupes historique, même si, à ce stade de la compétition, seul le Maroc reste en course.

​Comme lors de l’édition précédente, les Lions de l’Atlas portent à nouveau les espoirs de tout un continent. Après avoir brillamment sorti le Canada, l’un des pays hôtes, les Marocains abordent ces quarts de finale avec un parcours impressionnant. Les hommes de Mohamed Ouahbi s’apprêtent d’ailleurs à défier les Bleus de l’équipe de France.

​Pourtant, avec deux équipes qualifiées pour les huitièmes, l’Afrique avait montré un beau visage, malheureusement terni par des fins de match catastrophiques. La majorité des sélections africaines ont été éliminées dès les 16es de finale, pénalisées par un manque de réalisme et des erreurs de concentration dans les derniers instants. Seuls le Maroc et l’Égypte avaient réussi à franchir cet obstacle pour disputer les 8es de finale, respectivement face au Canada et à l’Argentine.

​Malheureusement, une fois de plus, seul le Maroc est parvenu à passer ce cap. Le record historique entrevu à la sortie des phases de poules s’est donc révélé être une illusion. La malédiction des buts encaissés en fin de rencontre a eu raison d’équipes comme le Sénégal ou l’Égypte. En revanche, le Cap-Vert, face à l’Argentine de Lionel Messi, est sorti de la compétition la tête haute, gravant son exploit dans les mémoires et dans les annales du football.

​Le principal enseignement de cette participation est que l’Afrique a certes le niveau pour titiller les meilleures nations mondiales, mais qu’elle doit impérativement maintenir sa concentration jusqu’au bout. Le coup de sifflet final reste le seul verdict d’une rencontre, peu importe le score affiché au tableau.

​Pour rappel, victime d’un véritable naufrage dès la phase de groupes, la Tunisie a quitté le tournoi après avoir encaissé 12 buts. ​Place désormais au jeu. Les quarts de finale débutent le jeudi 9 juillet 2026 à partir de 20h GMT.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24