Assurance agricole : La région des Koulsé s’offre une double distinction nationale

À l’occasion de la cérémonie mensuelle de montée solennelle des couleurs nationales, tenue ce mardi 07 juillet 2026 au Gouvernorat de Kaya, Ragnimsom Serge Igor BIRBA, Directeur régional de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources animales et halieutiques (DRAERAH) des Koulsé, a présenté à l’assistance les distinctions décernées à sa direction dans le cadre de la mise en œuvre de l’assurance agricole instituée par l’Association professionnelle des sociétés d’assurance du Burkina (APSAB).

Dans sa communication, il a rappelé que ce mécanisme, mis en œuvre depuis la campagne agricole 2023-2024, vise à sécuriser les investissements des producteurs face aux risques climatiques, notamment les sécheresses et les inondations. Afin de susciter une saine émulation entre les directions régionales, un concours de performance a été institué.

Grâce à l’engagement de ses équipes, la région des Koulsé s’est classée première au niveau national pour la campagne agricole 2025-2026, avec près de 7 millions de francs CFA de primes d’assurance souscrites. Cette performance lui a valu d’être distinguée comme meilleure direction régionale en matière de promotion de l’assurance agricole.

La région des Koulsé s’est également illustrée à travers le sacre du meilleur agent du Burkina Faso dans ce domaine. Cette distinction est revenue à Salif KONANE, Chef de la Zone d’Appui Technique en Agriculture (ZATA) de Mané, récompensé pour son engagement dans la promotion de l’assurance agricole.

À l’issue de cette présentation, le Gouverneur de la région des Koulsé, le Colonel-Major Zoéwendmanégo Blaise OUEDRAOGO, a chaleureusement félicité l’ensemble de l’équipe de la DRAERAH des Koulsé pour cette brillante performance.

Il les a invités à maintenir cette dynamique et à redoubler d’efforts afin de consolider ces acquis. Il a également salué le dynamisme, le leadership et l’engagement du Directeur régional, qui ont largement contribué à l’obtention de ces résultats.

Le Directeur régional a, pour sa part, invité les producteurs et les éleveurs à adhérer davantage à l’assurance agricole, rappelant que l’État prend en charge 50 % de la prime d’assurance, facilitant ainsi l’accès à ce mécanisme de protection des investissements agricoles.

Il a sous-entendu que le développement de cette assurance constitue un levier important pour renforcer la résilience des producteurs et contribuer à l’atteinte de la souveraineté alimentaire.

Source : SCPRP Gouvernorat