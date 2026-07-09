Femmes et jeunes ruraux : L’Union nationale des Mini-laiteries et Producteurs de Lait local du Burkina (UMPL/B) ouvre les portes du crédit

L’Union nationale des Mini-laiteries et Producteurs de Lait local du Burkina (UMPL/B), dans le cadre du projet « Une société juste, équitable, résiliente et pacifique au Burkina », a tenu un atelier de recyclage au profit des Associations Villageoises d’Épargne et de Crédit (AVEC), le mercredi 8 juillet 2026 à Ziniaré. Cette rencontre a constitué une passerelle formelle entre six (06) AVEC et le secteur de la microfinance. Son objectif était de permettre à ces femmes et jeunes de s’approprier le système d’épargne et le processus de souscription au crédit afin de faire fructifier leur commerce.

Le projet « Une société juste, équitable, résiliente et pacifique au Burkina » s’investit dans le renforcement de la résilience socio-économique des populations vulnérables, avec un accent particulier sur l’inclusion financière des femmes et des jeunes ruraux engagés dans le développement local et la filière laitière. C’est dans cette optique que l’UMPL/B, porteuse de l’initiative, a mis en place ces AVEC.

Ces associations ont pour but de réunir les femmes et les jeunes ruraux afin de leur permettre de s’organiser pour mieux optimiser leurs activités. Cependant, le constat est que ces acteurs ne maîtrisent généralement pas le fonctionnement des Institutions de Microfinance (IMF).

Afin de leur permettre de mieux appréhender ce système, l’Union a organisé cet atelier de recyclage mettant en relation ces bénéficiaires et les professionnels des IMF. L’objectif est clair, éclairer toute la chaîne sur le système d’épargne et expliquer le processus d’octroi de crédit.

« Nous avons eu la chance d’être accompagnés par Oxfam dans deux régions pour expérimenter des projets. C’est à l’issue de cela que nous avons mis en place des AVEC et accompagné le processus jusqu’à aujourd’hui. Maintenant que le projet touche à sa fin, nous nous soucions de sa durabilité.

C’est pourquoi nous avons initié un atelier de mise en relation entre les bénéficiaires des AVEC et les institutions de microfinance. Nous voulons leur permettre de pérenniser leurs activités », a expliqué Adama Ibrahim Diallo, président de l’UMPL/B.

À l’écouter, la satisfaction est au rendez-vous au regard de l’engouement constaté chez les participantes. Un sentiment confirmé par Salamatou Bandé, membre d’une AVEC.

« Nous avons appris beaucoup de choses au cours de cette journée : comment optimiser nos gains, comment épargner et surtout comment obtenir des prêts pour mieux développer notre commerce. Nous sommes très ravies d’avoir bénéficié de cette formation et nous ne pouvons que remercier les initiateurs d’avoir pensé à pérenniser nos projets », s’est-elle réjouie.

L’atelier a été rendu possible grâce à l’accompagnement de l’ONG Oxfam. Après Ziniaré, le même exercice sera répété dans la ville de Kaya avec les mêmes objectifs.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24