Lutte contre la fraude : La Douane saisit des marchandises illicites d’une valeur de plus de 114 millions FCFA à Bittou

La Direction générale des Douanes a présenté, ce jeudi 9 juillet 2026 à Ouagadougou, un important stock de marchandises saisies dans la localité de Bittou dans le Nakambé. L’opération, menée dans la nuit du 4 au 5 juillet, a permis de mettre la main sur 4 564 colis de produits de contrebande, dont la valeur totale est estimée à plus de 114 millions de francs CFA.

Le matériel saisi, qui inclut également un chargement complémentaire, révèle une fraude diversifiée : 36 870 litres d’huile végétale, plus de 40 tonnes de sucre, 400 kg de farine de blé, ainsi que divers produits vétérinaires, des aphrodisiaques et des cigarettes.

Une part significative du stock est composée d’herbicides non homologués, totalisant 1 800 sachets et 18 696 litres de produits liquides.

Lors de la présentation des saisies, le Directeur général des Douanes, le Dr Yves Kafando, a réaffirmé la fermeté de l’institution face aux réseaux de fraude. « Sur l’ensemble du territoire, aucune activité contraire aux normes commerciales ne va prospérer. Toute activité de fraude sera stoppée », a-t-il confié.

Le Dr Kafando a particulièrement insisté sur les risques pour la santé publique, illustrés par la découverte de sucre sans dates de péremption et d’herbicides dangereux. « Nous avons constaté du sucre où l’origine est indiquée comme étant la France avec des écritures arabes, le tout dépourvu de dates de péremption. Laisser ces produits sur le marché, c’est mettre en péril la santé d’honnêtes citoyens», a-t-il indiqué.

Cette opération a été rendue possible grâce à une collaboration interarmées efficace, notamment avec le 61e Régiment d’Infanterie Commando (RIC) de Tenkodogo. Le Directeur général a souligné l’importance de cette synergie. « Agir seul dans la ville de Bittou serait compliqué. Nous avons sollicité l’accompagnement de l’armée qui nous a appuyés. Je tiens ici à remercier cette collaboration et à saluer les agents pour ce travail mené avec beaucoup de professionnalisme », a-t-il souligné.

Concernant les herbicides saisis, le Dr Kafando a rappelé les conséquences environnementales de l’utilisation de produits chimiques non certifiés sur les sols burkinabè. Il a invité les populations à s’approvisionner exclusivement auprès des circuits agréés.

Les marchandises, dont les droits compromis se chiffrent à près de 15 millions de francs CFA, seront traitées selon les procédures légales de contentieux douanier. Par cette action, la Douane burkinabè réitère sa volonté de protéger le marché intérieur et de garantir la sécurité des consommateurs face aux dérives de la contrebande.

Akim KY

Burkina 24