Canada–Bénin : Evelyne Dabiré nommée première ambassadrice résidente du Canada à Cotonou

Le gouvernement canadien a désigné Evelyne Dabiré comme ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Canada auprès de la République du Bénin. Elle succédera à Tina Guthrie à ce poste diplomatique.

Avec cette nomination, Evelyne Dabiré devient la première ambassadrice résidente du Canada au Bénin, une étape importante dans le renforcement des relations diplomatiques entre Ottawa et Cotonou.

Cette décision traduit la volonté des autorités canadiennes d’approfondir leur coopération avec le Bénin à travers une représentation diplomatique permanente sur place. La présence d’une ambassade résidente devrait contribuer à intensifier les échanges dans plusieurs domaines, notamment la coopération politique, économique, éducative et culturelle.

La nomination d’Evelyne Dabiré s’inscrit dans le cadre du renouvellement du corps diplomatique canadien et de la consolidation des partenariats du Canada en Afrique de l’Ouest.