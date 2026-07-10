Burkina Faso : Le Marathon Atypique de Dori veut rapprocher civils et Forces combattantes

La ville de Dori vibrera au rythme du Marathon Atypique de Dori (MADO) le 22 août 2026. Cette première édition, présentée à la presse le jeudi 9 juillet 2026, ambitionne de faire du sport un levier de paix, de cohésion sociale et de rapprochement entre les populations civiles et les Forces de Défense et de Sécurité (FDS).

Portée par Hama Hamidou Dicko et son comité d’organisation, l’initiative s’inscrit dans un contexte marqué par les défis sécuritaires auxquels fait face le Burkina Faso, particulièrement dans la région du Liptako. « Le sport, facteur de santé, de paix et de cohésion sociale » est le thème retenu pour cette première édition. Pour les promoteurs, il traduit la volonté de créer un cadre de rencontre et de fraternité entre les différentes composantes de la société.

Contrairement aux marathons classiques, le MADO se déroulera sous la forme d’un relais par équipes de cinq coureurs. Chaque équipe réunira des civils et des membres des Forces de Défense et de Sécurité.

Policiers, gendarmes, douaniers, agents des Eaux et Forêts, sapeurs-pompiers, militaires, notamment les bérets rouges, et civils évolueront dans les mêmes équipes, constituées par les organisateurs afin de favoriser les échanges et le vivre-ensemble.

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Le circuit reliera plusieurs lieux emblématiques de la ville de Dori. Le départ sera donné au Rond-point Hama Arba Diallo, avant de passer par le Rond-point Père Lucien Bideau, le Petit Marché de Petit Paris, l’entrée principale du Lycée provincial de Dori et le Rond-point de la Vache, avant un retour au point de départ.

Les inscriptions des participants civils ont débuté le 3 juillet 2026 et se poursuivront jusqu’au 2 août 2026. Elles sont enregistrées notamment à la Direction provinciale des Sports du Séno, au Centre universitaire de Dori et à Radio Kawral. Les participants issus des Forces de Défense et de Sécurité seront désignés par leurs différentes structures.

Au-delà de la compétition sportive, le MADO prévoit une séance de sensibilisation sur la cohésion sociale et le vivre-ensemble. Les trois meilleures équipes seront récompensées, tandis que les quatrième et cinquième recevront des prix d’encouragement.

Le comité d’organisation estime le budget de cette première édition à 1 575 000 FCFA et poursuit la mobilisation de partenaires publics et privés pour assurer le succès de l’événement.

Les organisateurs ont également sollicité l’accompagnement des forces de sécurité pour la sécurisation du parcours et souhaitent que le gouverneur de la région du Liptako-Soum préside cette première édition.

Le projet bénéficie par ailleurs du soutien moral de Hama Boureima Dicko, reconnu comme Trésor humain vivant.

À travers cette initiative, les promoteurs ambitionnent d’inscrire durablement le Marathon Atypique de Dori dans le calendrier sportif national et d’en faire un rendez-vous annuel dédié à la promotion de la paix, de la cohésion sociale et du vivre-ensemble.

Amadou SOW

Pour Burkina 24