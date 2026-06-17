Coupe du monde 2026 : « 3 buts, le score est un peu lourd », regrette Kalidou Coulibaly

Le Sénégal a mal débuté sa campagne de la Coupe du monde 2026. Battus par la France (3-1) le mardi 16 juin 2026, le capitaine Kalidou Koulibaly a regretté le score de la rencontre et les erreurs défensives de l’équipe sénégalaise.

« Une défaite d’entrée c’est dommage », reconnait d’emblée Kalidou Koulibaly après la défaite (3-1) face à la France. Un mauvais départ pour les Lions. « On sait bien que le Sénégal aime bien commencer les compétitions. Dommage que nous l’ayons pas bien fait.

C’était un match très difficile contre une équipe, qui a encore une fois, fait deux finales sur les deux dernières éditions. C’est l’une des meilleures équipes au monde. C’est un exemple pour beaucoup de nations. Je pense qu’on n’a pas à rougir », estime Kalidou Koulibaly à l’issue de la rencontre en zone mixte.

Revenant sur le match, le capitaine du Sénégal, champion d’Afrique (sur le terrain en attendant la décision du TAS), a d’abord bien tenu Kilian Mbappé et ses camarades avant de se faire dominer. Mais pour lui, le score ne reflète pas la physionomie du match.

Rester confiants

« En première mi-temps, on les a mis en difficulté. En deuxième mi-temps, ils sont venus avec un peu plus de pression. Ils nous ont mis en difficulté sur les ballons qu’on a perdu nous. Trois buts, je pense que le score est un peu lourd.

Ce n’est pas mérité. Ça fait partie du football. Le football, c’est les détails », analyse Koulibaly qui se focalise sur la suite : « Aujourd’hui, on a failli sur quelques situations. Mais on va rester confiants parce que le match vient très vite ». Pour lui, il y a quelques erreurs à corriger pour être au top pour la suite de la compétition et ne pas décevoir.

« Il faut corriger les pertes de balles. Nous défensivement, il faut qu’on corrige. Prendre trois buts, c’est énorme surtout à une Coupe du monde. Devant, il faut qu’on arrive à marquer des buts. C’est un travail d’équipe. Il y a beaucoup d’énergie mental. Tout le monde parlait de ce match de 2002 », prévient-il. Les Lions pour leur deuxième sortie seront face à la Norvège de Erling Haaland victorieux face à l’Irak où il a inscrit 2 buts.