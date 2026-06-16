Mondial 2026 : La France prend sa revanche de 2002 sur le Sénégal (3-1)

Pour sa 17e participation à une Coupe du monde, la France a fait son entrée face aux Lions du Sénégal ce mardi 16 juin 2026. Après sa défaite historique face à ce même pays en 2002, les hommes de Didier Deschamps se sont rattrapés lors de cette édition 2026 en remportant la rencontre sur le score de 3 buts à 1.

Vainqueur de la CAN 2025, le Sénégal avait une réputation à préserver après des matchs de préparation très réussis.

Les Français, de leur côté, devaient prendre leur revanche sur le traumatisme de 2002. La rencontre a donc commencé avec un enjeu de taille.

La France a débuté le match en se projetant tout de suite vers l’avant, mais le Sénégal a vite calmé le jeu pour tenter de s’approprier le ballon. La bataille s’est alors intensifiée au milieu de terrain.

Plus présents, les Lions de la Téranga ont fait circuler le ballon et ont même réussi à toucher la barre transversale des Bleus grâce à Nicolas Jackson.

Misant sur des attaques rapides, le Sénégal a tout fait pour ouvrir le score avant la pause, mais le tableau d’affichage est resté vierge. Au retour des vestiaires, les hommes de Pape Thiaw ont démontré une fois de plus pourquoi ils brillent au classement FIFA. Pourtant, malgré la pression subie par les coéquipiers de Sadio Mané, ce sont les Bleus qui ont cru obtenir un penalty après un appel à la VAR, finalement non sifflé.

Ce fait de jeu a paradoxalement donné plus de confiance à l’équipe de France. Le match s’est débloqué à la 66e minute grâce à une ouverture du score signée Kylian Mbappé. Les Lions ont immédiatement tenté de réagir, mais leur but a été refusé par la VAR pour une position avancée.C’est finalement Bradley Barcola qui a enterré les espoirs sénégalais à la 82e minute de jeu.

Avec une réponse du Sénégal à la 90+5 minutes, le capitaine des bleus, Mbappé a rapidement répondu à la 90ème +6. C’est sur ce score de 3-1 que la rencontre s’est achevée. Dans ce groupe I les choses se dessinent. Il est aussi composé de l’Iraq et de la Norvège.

Victorieuse en 1998 et 2018, la France efface ainsi une mauvaise série. Elle avait perdu trois de ses quatre derniers matchs de poule en Coupe du monde contre des équipes africaines (0-1 contre le Sénégal en 2002, 1-2 contre l’Afrique du Sud en 2010 et 0-1 contre la Tunisie en 2022).

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24