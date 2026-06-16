Médias : Burkina 24 marque ses 15 ans avec une nouvelle identité visuelle

Votre média en ligne leader, Burkina 24, a célébré en différé, ce mardi 16 juin 2026 à Ouagadougou, son 15e anniversaire d’existence.

Lancé initialement le 1er juin 2011, l’organe de presse numérique a marqué cette étape par une cérémonie officielle couplée au lancement de sa nouvelle identité visuelle.

L’événement a réuni plusieurs personnalités, dont des représentants du gouvernement, des acteurs des médias et des partenaires internationaux.

Au cours de cette rencontre, la direction générale a souligné le parcours accompli par le média depuis sa création, en insistant sur son rôle important dans le paysage médiatique national.

Burkina 24 revendique aujourd’hui une audience importante sur les réseaux sociaux, avec plus de 5 millions d’abonnés cumulés sur ses différents canaux de diffusion.

Cette commémoration a également été l’occasion pour les autorités présentes de saluer la résilience et l’évolution du média dans le traitement de l’actualité.

L’aventure se poursuit !