Ouagadougou : SITARAIL renouvelle les parasols de 100 commerçantes riveraines de la gare

La Société Internationale de Transport Africain par Rail (SITARAIL) a procédé au renouvellement des parasols de plusieurs femmes riveraines de la gare, le mardi 16 juin 2026 à Ouagadougou. Une séance de salubrité a été organisée pour marquer le Mois de l’environnement et réaffirmer son engagement en faveur d’un cadre de vie et de travail sain.

C’est à travers une séance de salubrité, marquée par le renouvellement des parasols des femmes commerçantes installées à proximité de la gare, que la Société Internationale de Transport Africain par Rail (SITARAIL) a lancé ses activités entrant dans le cadre de la célébration du Mois de l’environnement au Burkina Faso.

Selon le représentant de la SITARAIL au Burkina Faso, Alexis Ouédraogo, cette opération s’inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale de l’entreprise et répond également à l’appel des autorités en faveur d’un cadre de vie et de travail sain.

« Cette opération s’inscrit dans notre politique RSE, dans laquelle nous essayons d’accompagner les populations riveraines autour de nos gares afin qu’elles puissent mener leurs activités dans un environnement sain.

Également, nous sommes en hivernage et dans le Mois de l’environnement ; ces parasols permettront à ces femmes de protéger leurs produits contre les intempéries tout en gardant les lieux propres », a-t-il expliqué.

Au total, une centaine de femmes installées aux alentours de la gare SITARAIL de Ouagadougou ont bénéficié de cette initiative.

Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance et leur satisfaction à l’endroit de la SITARAIL pour ce geste. Elles soulignent également que ces parasols contribueront à améliorer leurs conditions de travail.

« Ce matin, nous remercions la SITARAIL d’avoir pensé à nous, les commerçants, notamment à nos mamans et à nos femmes installées aux alentours de la gare ferroviaire. C’est un signe qu’elle se soucie de nous.

Aujourd’hui, ce sont des parasols ; demain, ce sera peut-être davantage. Cela contribue au développement socio-économique du Burkina Faso », a exprimé Moumini Sana, responsable des associations des commerçants des chemins de fer du Burkina Faso.

Pour les premiers responsables de la SITARAIL, cette opération ne se limitera pas à Ouagadougou. Elle sera étendue à d’autres villes, notamment Bobo-Dioulasso, Banfora et Niangoloko.

La Société Internationale de Transport Africain par Rail (SITARAIL), filiale d’Africa Global Logistics (AGL) basée à Abidjan, exploite le réseau ferroviaire reliant la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso.