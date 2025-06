Journée Mondiale de l’Environnement : SITARAIL Burkina nettoie ses locaux et appelle à l’action contre la pollution plastique

publicite

A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Environnement, Sitarail Burkina a organisé, ce jeudi 5 juin 2025, une campagne de salubrité au sein de ses locaux, réaffirmant son engagement pour un environnement plus sain et durable.

La campagne, qui visait à assainir les espaces de travail de Sitarail, a été l’occasion de sensibiliser aux dangers de la pollution plastique, un fléau qui touche le Burkina Faso et le monde entier. Joachim Ouédraogo, Directeur des Ressources Humaines à Africa Global Logistics (AGL) Burkina Faso, a souligné avec gravité l’ampleur du problème.

« Les sachets plastiques, bien qu’utiles à court terme, sont devenus l’un des symboles les plus visibles de la pollution moderne. Ils envahissent nos rues, obstruent nos caniveaux, étouffent nos sols, nos rivières et nos barrages. Ils mettent des centaines d’années à se dégrader, tout en libérant des substances toxiques qui nuisent à la faune, à la flore et à notre propre bien-être ».

C’est fort de cette conscience que Sitarail Burkina a pris l’initiative d’agir. « Aujourd’hui, en cette Journée Mondiale de l’Environnement, nous nous réunissons pour agir face aux défis environnementaux qui menacent notre planète, notre pays, notre milieu de travail », a affirmé Monsieur Ouédraogo.

Au-delà de l’action ponctuelle, le DRH d’AGL a formulé des recommandations concrètes pour un assainissement durable des cadres de vie. Il a exhorté chacun à « donner le bon exemple, tel que limiter l’usage des plastiques à usage unique, opter plutôt pour des alternatives durables tels que les sacs en tissu, les gourdes réutilisables, etc. Améliorer la gestion de nos déchets plastiques, depuis le tri jusqu’au recyclage ». Son appel à l’action a été clair : « Engageons-nous, chacun à notre niveau, à dire non aux sachets plastiques et oui à un avenir plus vert ».

De son côté, Sitarail Burkina a réaffirmé son engagement à poursuivre de telles initiatives. Sibnoaga Alexis Ouédraogo, représentant de Sitarail au Burkina, a souligné le rôle clé du transport ferroviaire dans la protection de l’environnement. « Le chemin de fer aujourd’hui est à l’avant-garde même de la lutte pour la protection de l’environnement, parce que le chemin de fer, et tout le monde le reconnaît aujourd’hui, est le transport le moins polluant qui contribue à polluer l’environnement », a-t-il déclaré.

Cette campagne de salubrité de Sitarail Burkina, menée en ce jour symbolique, témoigne de la volonté des acteurs économiques de s’inscrire dans une démarche écoresponsable et d’encourager des pratiques respectueuses de l’environnement au sein de la communauté.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24