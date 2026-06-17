Coupe du monde 2026 : Record de Lionel Messi, « ça ne signifie rien de particulier »

En réalisant un triplée face à l’Algérie (3-0) ce mercredi 17 juin 2026, Lionel Messi a égalé le record de l’Allemand Miroslav Klose, celui qui détenait le record des buts (16) inscrits en Coupe du Monde. Pour l’attaquant argentin, ces réalisations ne sont que des statistiques.

« Honnêtement, c’est un bonheur d’être là évidemment. Pour ce que cela représente d’être aux côtés de Klose et aussi avec Ronaldo (R9). Mais je pense que ça ne signifie rien de particulier.

Mbappé aussi a marqué deux fois aujourd’hui. Au final, ce ne sont que des statistiques, rien de plus », s’est exprimé Lionel Messi qui a permis à l’Argentine de s’imposer (3-0) face à l’Algérie.

Un honneur d’être comparé aux grands

A 38 ans, Messi inscrit son 16e but en Coupe du monde en 6e participation. Au classement des buteurs, Messi occupe la tête avec Klose devant Cristiano Ronaldo (15 buts), Gerd Muller (14 buts) et Kilian Mbappé (14 buts).

« Bien sûr que c’est un bonheur de pouvoir rivaliser avec eux tous. Pour moi, ça ne veut rien dire. Ronaldo était l’un des plus grands. Et pourtant, il n’est pas en tête. Bref, ce n’est que statistique », a conclu l’Argentin sur ce sujet. L’attaquant, champion du monde en titre aura encore l’occasion d’améliorer ses statistiques lors de la deuxième sortie lundi 22 juin face à l’Autriche.