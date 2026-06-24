Annonce | Qui se qualifiera pour la phase à élimination directe du Championnat du monde ? Suis les sélections africaines lors de la dernière journée avec AfroPari !

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Les meilleures équipes africaines poursuivent leur parcours sur la grande scène du football mondial. La troisième et dernière journée de la phase de groupes s’annonce décisive. Dans chaque groupe, les rencontres déterminantes se disputeront simultanément. Pas de calculs ni d’arrangements en coulisses : uniquement le talent des joueurs et une lutte loyale de la première à la dernière seconde. AfroPari te présente les matchs les plus attendus des sélections africaines.

Afrique du Sud vs Corée du Sud, 25 juin

Lors d’un duel haletant face à la Tchéquie, l’équipe d’Hugo Broos a arraché le match nul peu avant le coup de sifflet final, décrochant ainsi son premier point dans cette compétition. Pour espérer se qualifier pour la phase à élimination directe, l’Afrique du Sud doit battre la Corée du Sud, tandis qu’un nul pourrait suffire aux « Tigres asiatiques ».

La principale force des Sud-Africains réside dans leur vitesse collective. Les Bafana Bafana exploitent parfaitement les espaces et aiment attaquer par les côtés, où les latéraux Aubrey Modiba et Khuliso Mudau apportent régulièrement le surnombre. La Corée du Sud reste toutefois un adversaire redoutable, avec des stars comme Lee Kang-in et Son Heung-min dans ses rangs. Pour s’imposer, l’Afrique du Sud devra non seulement produire son meilleur football, mais aussi faire preuve de caractère.

Cotes : V1 – 5.15, X – 3.76, V2 – 1.68

Cap-Vert vs Arabie saoudite, 27 juin

Le match des « Requins bleus » face à l’Espagne a fait le tour du monde et est devenu un symbole de la combativité africaine. Le Cap-Vert a tenu tête à l’un des favoris du tournoi, tandis que son gardien Vozinha est devenu une véritable célébrité : en quelques jours, son nombre d’abonnés sur Instagram est passé de 50 000 à 15,4 millions.

Lors de la deuxième journée, le Cap-Vert a livré une excellente prestation face à l’Uruguay et décroché un nul 2-2, ajoutant ainsi un nouveau point précieux à son total. Pour leur première participation à ce grand rendez-vous mondial, les Cap-Verdiens ne sont désormais plus qu’à un pas des seizièmes de finale. Pour se qualifier, ils doivent battre l’Arabie saoudite. Il reste toutefois possible que l’espoir de tout un continent poursuive son aventure avec un match nul.

Les « Requins bleus » comptent parmi les équipes les plus spectaculaires de la compétition. Ils savent obtenir les résultats dont ils ont besoin sans jamais renoncer au spectacle. Leurs joueurs n’hésitent pas à provoquer en dribble, à tenter des passes du talon ou à frapper depuis n’importe quelle position. Face à l’Uruguay, Kevin Pina a inscrit un superbe coup franc, tandis que Sidny Cabral a même tenté de marquer directement sur corner.

L’Arabie saoudite est une équipe disciplinée et endurante, pour qui cette rencontre sera également décisive. Le Cap-Vert ne pourra se permettre le moindre relâchement. Tout le continent le soutient et espère voir les hommes de Bubista poursuivre leur parcours en phase à élimination directe.

Cotes : V1 – 2.38, X – 3.44, V2 – 2.92

Égypte vs Iran, 27 juin

Après un match nul 1-1 très disputé face à la Belgique, les « Pharaons » ont décroché la première victoire de leur histoire dans le plus grand tournoi de football. L’Égypte a ensuite nettement dominé la Nouvelle-Zélande 3-1 et compte désormais quatre points avant cette dernière journée décisive. Les hommes d’Hossam Hassan ont de fortes chances de se qualifier pour la phase à élimination directe même en cas de défaite face à l’Iran. Les Égyptiens auront toutefois l’ambition de terminer à la première place du groupe.

Les « Pharaons » sont les grands favoris de cette rencontre. La sélection égyptienne dispose d’une attaque redoutable, portée par des joueurs comme Emam Ashour, Omar Marmoush et le légendaire Mohamed Salah. L’équipe africaine affiche également une excellente cohésion et une grande solidité défensive.

L’Iran tentera probablement de jouer en contre et de profiter de la moindre erreur des « Pharaons ». Les défenseurs égyptiens devront notamment surveiller Mehdi Taremi et Mohammad Mohebi, toujours capables de faire la différence grâce à leurs qualités individuelles.

Cotes : V1 – 2.44, X – 2.69, V2 – 3.68

La phase de groupes du Championnat du monde prendra fin le 28 juin. Ne manque pas cette occasion et entre dans le jeu dès maintenant ! Sur la plateforme AfroPari, profite de la promotion spéciale Grand Prize Mundial : récupère 50% de cashback et participe au tirage au sort pour tenter de gagner des points bonus et des freebets allant jusqu’à 500 USD !

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