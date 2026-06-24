Sécurité intérieure : La Police nationale lance ses premières Journées scientifiques pour conquérir sa souveraineté technologique

L’École nationale de police (ENP) de Ouagadougou accueille, du 24 au 26 juin 2026, la première édition des Journées scientifiques de la Police nationale (JSPN). Placée sous le thème « Sciences, Innovations et Souveraineté Technologique : quels leviers pour une Police moderne et plus efficace ? », cette initiative marque une étape importante dans la modernisation des forces de sécurité intérieure du Burkina Faso.

Cette initiative scientifique s’inscrit en droite ligne de la vision de rupture prônée par les plus hautes autorités du pays. Le 1er avril 2026, lors de la célébration de l’an I de la Révolution progressiste populaire, le camarade Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso et Chef de l’État, lançait un appel vibrant à l’autosuffisance et à l’ingéniosité locale. « Si vous êtes vendeur de lunettes ou que vous portez des lunettes, en tant que révolutionnaire, vous devriez réfléchir à fabriquer ces lunettes ici », avait-il déclaré.

C’est précisément dans cette dynamique d’autonomisation que la Police nationale a conçu ces journées. Selon Thierry Dofizouho Tuina, Directeur général de la Police nationale, l’institution doit désormais concevoir ses propres moyens de défense et d’action.

« C’est dans cet esprit de créativité que s’inscrivent les Journées scientifiques de la Police nationale, qui se veulent un cadre de rencontre et d’échange d’expériences à dessein de révéler les potentialités et les talents dans le but de susciter la création de nos outils et instruments de travail », a-t-il déclaré.

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L’objectif global des JSPN est de promouvoir la réflexion scientifique, de partager les expériences et d’identifier des solutions innovantes « Made in Burkina » pour renforcer l’efficacité opérationnelle de la Police, mieux protéger les populations et garantir la souveraineté technologique de l’État.

Pour le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, patron de cette édition, le choix du thème répond à une urgence contextuelle. Face à un environnement sécuritaire complexe, la Police doit opérer une mue stratégique.

« Il nous invite à réfléchir aux moyens de bâtir une Police nationale capable d’anticiper les menaces, d’exploiter intelligemment l’information et d’apporter des réponses adaptées à un environnement sécuritaire en constante évolution », a-t-il souligné.

Le ministre de la Sécurité a insisté sur le fait que le courage et les tactiques traditionnelles ne suffisent plus à eux seuls. « Face à la menace terroriste, à la criminalité organisée et aux nouvelles formes de délinquance, les méthodes classiques d’intervention, aussi indispensables soient-elles, doivent être renforcées par des approches fondées sur la connaissance, la technologie et la preuve scientifique », a-t-il affirmé.

Parrain de cette première édition, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Professeur Adjima Thiombiano, a salué la pertinence de l’événement et appelé à une union sacrée des intelligences burkinabè. Convaincu que la science doit être mise au service de la patrie, il a lancé un appel solennel :

« En tant que ministre en charge de l’Innovation, je lance un appel solennel à bâtir un écosystème d’innovation pour la sécurité nationale. Créons une synergie entre nos enseignants-chercheurs, nos chercheurs, nos entrepreneurs locaux et les experts en sécurité », a-t-il plaidé.

Du 24 au 26 juin 2026, l’École nationale de police rayonnera aux couleurs de la science et de la technologie. Le programme s’annonce riche et diversifié, comprenant des communications scientifiques, des espaces d’exposition et de démonstration, ainsi que la présentation de solutions innovantes.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24