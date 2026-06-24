Faso Mêbo : Burkina 24 poursuit la célébration de ses 15 ans par un engagement citoyen

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Dans la continuité des activités marquant ses 15 ans d’existence, votre média en ligne leader, Burkina 24, a posé un acte fort de citoyenneté. À travers l’initiative Faso Mêbo, il confirme son rôle au-delà de l’information, en s’inscrivant dans la construction nationale.

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Ce mercredi 24 juin 2026, la directrice générale et l’ensemble du personnel se sont rendus sur le chantier du boulevard Thomas Sankara, à Ouagadougou. Ils ont participé activement aux travaux de pose de pavés.

Cette action s’inscrit dans une dynamique déjà amorcée par le média. Burkina 24 n’en est pas à sa première participation à Faso Mêbo.

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Au-delà de la célébration, la démarche traduit un engagement constant en faveur des valeurs de solidarité, de patriotisme et de développement national.

« Le Président du Faso, Chef de l’État, le Camarade Capitaine Ibrahim Traoré, appelle tout le monde à mettre la main à la pâte pour construire le Burkina Faso. Nous sommes venus apporter notre contribution », a déclaré la directrice générale de Burkina 24, Farida Zonon/Kaboré.

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Aurelle KIENDRÉBÉOGO

Burkina 24

 
     
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