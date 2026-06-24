Faso Mêbo : Burkina 24 poursuit la célébration de ses 15 ans par un engagement citoyen

Dans la continuité des activités marquant ses 15 ans d’existence, votre média en ligne leader, Burkina 24, a posé un acte fort de citoyenneté. À travers l’initiative Faso Mêbo, il confirme son rôle au-delà de l’information, en s’inscrivant dans la construction nationale.

Ce mercredi 24 juin 2026, la directrice générale et l’ensemble du personnel se sont rendus sur le chantier du boulevard Thomas Sankara, à Ouagadougou. Ils ont participé activement aux travaux de pose de pavés.

Cette action s’inscrit dans une dynamique déjà amorcée par le média. Burkina 24 n’en est pas à sa première participation à Faso Mêbo.

Au-delà de la célébration, la démarche traduit un engagement constant en faveur des valeurs de solidarité, de patriotisme et de développement national.

« Le Président du Faso, Chef de l’État, le Camarade Capitaine Ibrahim Traoré, appelle tout le monde à mettre la main à la pâte pour construire le Burkina Faso. Nous sommes venus apporter notre contribution », a déclaré la directrice générale de Burkina 24, Farida Zonon/Kaboré.

Aurelle KIENDRÉBÉOGO

Burkina 24