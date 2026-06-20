17 Galian en 15 ans : Sié Frédéric Kambou prolonge la légende Burkina 24

La 29e édition des Prix Galian a une fois de plus célébré l’excellence journalistique au Burkina Faso, le vendredi 19 juin 2026 à Ouagadougou. Parmi les lauréats de cette prestigieuse compétition figure le journaliste de Burkina 24, Sié Frédéric Kambou, distingué par le Prix spécial du ministère de la Santé dans la catégorie Presse en ligne.

Cette récompense couronne son reportage intitulé « Au Burkina Faso, la santé sort de l’ombre du privilège ! », publié le 26 décembre 2025. À travers ce travail de terrain, le journaliste met en lumière les réformes engagées dans le secteur de la santé, notamment la réduction des coûts de plusieurs examens médicaux et la suppression de la caution pour les séances de dialyse dans les établissements sanitaires publics.

Très ému à la réception de son trophée, Sié Frédéric Kambou a tenu à partager cette distinction avec l’ensemble de ses collègues de Burkina 24.

« Je suis tellement ému de recevoir ce prix. Je le dédie à toute la rédaction de Burkina 24 ainsi qu’aux rédacteurs en chef qui nous galvanisent beaucoup. Ce n’était pas simple, mais Dieu merci, j’y suis arrivé. C’est mon premier prix et vraiment je suis content. J’encourage tout le monde à postuler et à viser l’excellence », a-t-il déclaré.

Cette distinction vient saluer non seulement le professionnalisme et la rigueur du journaliste, mais également le travail collectif mené au sein de Burkina 24 pour offrir une information de qualité, utile et proche des préoccupations des citoyens.

La cérémonie a également été marquée par l’attribution du Super Galian 2026 à Aïcha Diombélé/Kabré de la RTB Radio en langues nationales. Pour Burkina 24, le prix remporté par Sié Frédéric Kambou constitue une nouvelle reconnaissance de l’engagement du média en faveur d’un journalisme responsable et d’excellence.

En inscrivant son nom au palmarès des Galian, Sié Frédéric Kambou contribue à renforcer le rayonnement de Burkina 24 dans le paysage médiatique burkinabè et confirme la place du média parmi les références de l’information au Burkina Faso.

Un précieux trophée qui porte à 17 le nombre de Galian remportés par votre média en ligne leader, en 15 ans d’existence, sans compter la dizaine d’autres trophées raflés. L’aventure se poursuit.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24