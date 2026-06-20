Burkina Faso : Le nouveau pont de Hèrèdougou officiellement ouvert à la circulation

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 43 minutes
0 Temps de lecture 1 minute

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a procédé ce samedi 20 juin 2026 à la mise en circulation du nouveau pont de Hèrèdougou ainsi que de ses ouvrages de décharge, sur la Route nationale n°1.

Franchissant le Grand Balé, affluent du fleuve Mouhoun, cet ouvrage stratégique garantit désormais la continuité du trafic même en période de fortes crues, mettant fin aux perturbations récurrentes enregistrées sur cet axe vital.

Le pont est constitué d’une structure à poutres en béton armé d’une longueur totale de 72 mètres et d’une hauteur de 11,45 mètres. Il comprend trois travées de 23,33 mètres chacune, ainsi que plusieurs ouvrages de décharge destinés à améliorer l’écoulement des eaux en saison pluvieuse.

Le nouveau pont de Hèrèdougou
Le nouveau pont de Hèrèdougou

La chaussée, large de 10 mètres, est équipée de dispositifs de sécurité comprenant des glissières, des garde-corps et une signalisation adaptée.

Le coût global du projet s’élève à 4,548 milliards de francs CFA TTC, entièrement financés par l’État burkinabè. Les travaux ont été réalisés en dix mois, hors saison des pluies, par l’entreprise PFO Africa Burkina Faso, sous le contrôle du bureau d’études CAEM Sarl et la supervision des services techniques du ministère des Infrastructures.

Lire également 👉Submersion du pont de Hèrèdougou : Une opération de balisage lancée, le niveau de l’eau baisse considérablement

Lors de la cérémonie, le Premier ministre a salué un projet qu’il qualifie de « victoire » pour le Burkina Faso, soulignant son importance non seulement pour la localité de Hèrèdougou, mais aussi pour les échanges régionaux, la RN1 étant un corridor majeur emprunté par de nombreux transporteurs ouest-africains.

Il a également rappelé que cette réalisation fait suite aux instructions du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, après les inondations répétées ayant affecté l’ancien ouvrage.

Le Chef du Gouvernement a invité les usagers à respecter les règles de sécurité routière et les limites de tonnage afin de préserver durablement l’infrastructure.

Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo

Les habitants de Hèrèdougou et des villages environnants ont salué la réalisation de ce pont, qui met fin aux difficultés de franchissement en saison des pluies et améliore considérablement leur mobilité.

Avec cette mise en service, le Burkina Faso franchit une nouvelle étape dans la modernisation de ses infrastructures routières et le renforcement de la sécurité sur ses axes stratégiques.

Source : DCRP/Primature

 
     
Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 43 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

17 Galian en 15 ans : Sié Frédéric Kambou prolonge la légende Burkina 24

il y a 2 heures

Souveraineté : Pour la première fois de l’histoire, l’Armée de l’Air burkinabè forme 53 mécaniciens aéronautiques

il y a 2 heures

8e Journée nationale de l’Arbre |« Planter un arbre, c’est contribuer à la vie de l’humanité entière », dixit Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ

il y a 2 heures

Sahel : Les ondes radiophoniques comme armes de paix pour toucher les zones à risque

il y a 2 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page