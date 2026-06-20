Burkina Faso : Le nouveau pont de Hèrèdougou officiellement ouvert à la circulation

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a procédé ce samedi 20 juin 2026 à la mise en circulation du nouveau pont de Hèrèdougou ainsi que de ses ouvrages de décharge, sur la Route nationale n°1.

Franchissant le Grand Balé, affluent du fleuve Mouhoun, cet ouvrage stratégique garantit désormais la continuité du trafic même en période de fortes crues, mettant fin aux perturbations récurrentes enregistrées sur cet axe vital.

Le pont est constitué d’une structure à poutres en béton armé d’une longueur totale de 72 mètres et d’une hauteur de 11,45 mètres. Il comprend trois travées de 23,33 mètres chacune, ainsi que plusieurs ouvrages de décharge destinés à améliorer l’écoulement des eaux en saison pluvieuse.

La chaussée, large de 10 mètres, est équipée de dispositifs de sécurité comprenant des glissières, des garde-corps et une signalisation adaptée.

Le coût global du projet s’élève à 4,548 milliards de francs CFA TTC, entièrement financés par l’État burkinabè. Les travaux ont été réalisés en dix mois, hors saison des pluies, par l’entreprise PFO Africa Burkina Faso, sous le contrôle du bureau d’études CAEM Sarl et la supervision des services techniques du ministère des Infrastructures.

Lors de la cérémonie, le Premier ministre a salué un projet qu’il qualifie de « victoire » pour le Burkina Faso, soulignant son importance non seulement pour la localité de Hèrèdougou, mais aussi pour les échanges régionaux, la RN1 étant un corridor majeur emprunté par de nombreux transporteurs ouest-africains.

Il a également rappelé que cette réalisation fait suite aux instructions du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, après les inondations répétées ayant affecté l’ancien ouvrage.

Le Chef du Gouvernement a invité les usagers à respecter les règles de sécurité routière et les limites de tonnage afin de préserver durablement l’infrastructure.

Les habitants de Hèrèdougou et des villages environnants ont salué la réalisation de ce pont, qui met fin aux difficultés de franchissement en saison des pluies et améliore considérablement leur mobilité.

Avec cette mise en service, le Burkina Faso franchit une nouvelle étape dans la modernisation de ses infrastructures routières et le renforcement de la sécurité sur ses axes stratégiques.

Source : DCRP/Primature