Souveraineté : Pour la première fois de l’histoire, l’Armée de l’Air burkinabè forme 53 mécaniciens aéronautiques

L’Armée de l’Air burkinabè a franchi une étape majeure dans sa quête de souveraineté en procédant à la sortie officielle, le 19 juin 2026, de la première promotion de sous-officiers mécaniciens entièrement formés sur le territoire national. La cérémonie s’est déroulée le vendredi dans l’enceinte de la Base Aérienne 210 de Bobo-Dioulasso, en présence de plusieurs autorités militaires et civiles.

Cette première promotion est le fruit de la dynamique de renforcement de la souveraineté nationale impulsée par les plus hautes autorités du pays. Créée le 9 septembre 2024, l’École militaire des technologies aéronautiques (EMTA) a pour mission d’assurer la formation initiale et le perfectionnement des sous-officiers de l’Armée de l’Air.

Selon le Chargé de l’expédition des affaires courantes de l’EMTA, le Camarade Commandant Eric Compaoré, les stagiaires ont bénéficié d’une formation scientifique et technique à l’Institut panafricain de formation aéronautique (IPFA), complétée par une formation militaire intensive.

Grâce à la collaboration entre l’Armée de l’Air, l’IPFA et l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC), les apprenants ont obtenu des licences de techniciens aéronautiques reconnues aux plans national et international.

Au terme de leur cursus, les 53 stagiaires ont satisfait aux exigences de la formation et ont été déclarés admis. La promotion affiche une moyenne générale de 14,70 sur 20, avec une meilleure moyenne de 16,13 obtenue par la majore de promotion, Ester Zongo.

S’exprimant au nom de ses camarades, le délégué de promotion, Oumarou Cissé, a salué la vision de la hiérarchie militaire qui a permis la réalisation de cette formation sur le territoire national.

Il a également rendu hommage aux encadreurs et partenaires qui ont contribué à leur réussite. Les nouveaux sous-officiers se sont engagés à servir avec loyauté, rigueur, intégrité et professionnalisme partout où le devoir les appellera.

Un renfort stratégique pour les opérations aériennes

Pour le Chef d’État-Major de l’Armée de l’Air, le Camarade Colonel Christian Brahima Ouattara, cette promotion marque un tournant historique. Il a rappelé que, depuis la création de l’Armée de l’Air, la formation des mécaniciens dépendait essentiellement de partenaires étrangers.

« Aujourd’hui, nous disposons de techniciens formés sur place, connaissant déjà notre environnement et immédiatement opérationnels », a-t-il souligné.

Selon lui, l’arrivée de ces 53 nouveaux mécaniciens permettra de renforcer les capacités de maintenance des aéronefs engagés dans les opérations de reconquête du territoire national et de répondre plus efficacement aux besoins du terrain.

La promotion a été baptisée « Camarade Sergent Ouattara Lionel Josias », en hommage à un militaire reconnu pour sa loyauté et son engagement au service de la patrie. Son parrain est le camarade colonel-major à la retraite Gouba Aimé.