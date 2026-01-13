Solidarité nationale : Georgi Minoungou fait un don aux orphelins de l’Armée de l’Air ‎

L’État-Major de l’Armée de l’Air a reçu, le mardi 13 janvier 2026, la visite de l’international burkinabè Georgi Minoungou, figure montante du football national. Accompagné de son staff, le joueur est allé à la rencontre de l’institution militaire dans le cadre d’une action de solidarité en faveur des orphelins de l’Armée de l’Air.

‎À cette occasion, Georgi Minoungou a procédé à une remise de don composée de fournitures scolaires et d’une contribution financière, destinées à soutenir les enfants des militaires disparus. Ce geste à forte portée humaine et sociale témoigne de l’attachement du donateur à la Nation ainsi que de sa reconnaissance envers les Forces de Défense et de Sécurité.

‎Le don a été officiellement réceptionné par le Chef d’État-Major adjoint de l’Armée de l’Air, au nom de l’institution. Dans une atmosphère empreinte d’émotion et de respect, les responsables militaires ont exprimé leur profonde gratitude à l’endroit du joueur pour cette initiative salutaire, qui apportera un soutien moral et matériel précieux aux familles bénéficiaires.

‎Cette cérémonie a été marquée par des messages de reconnaissance soulignant l’importance de tels actes de générosité, qui contribuent à renforcer la cohésion nationale et à entretenir la mémoire des frères d’armes tombés pour la Patrie.

‎À travers ce geste, Georgi Minoungou illustre la solidarité agissante entre le monde sportif et les Forces armées, rappelant que la lutte contre le terrorisme et la préservation de la paix sont l’affaire de tous.

‎Source : Armée de l’air