Solidarité nationale : Georgi Minoungou fait un don aux orphelins de l’Armée de l’Air ‎

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 39 secondes
0 Temps de lecture 1 minute

L’État-Major de l’Armée de l’Air a reçu, le mardi 13 janvier 2026, la visite de l’international burkinabè Georgi Minoungou, figure montante du football national. Accompagné de son staff, le joueur est allé à la rencontre de l’institution militaire dans le cadre d’une action de solidarité en faveur des orphelins de l’Armée de l’Air.

‎À cette occasion, Georgi Minoungou a procédé à une remise de don composée de fournitures scolaires et d’une contribution financière, destinées à soutenir les enfants des militaires disparus. Ce geste à forte portée humaine et sociale témoigne de l’attachement du donateur à la Nation ainsi que de sa reconnaissance envers les Forces de Défense et de Sécurité.

Georgi Minoungou fait un don aux orphelins de l’Armée de l’Air

‎Le don a été officiellement réceptionné par le Chef d’État-Major adjoint de l’Armée de l’Air, au nom de l’institution. Dans une atmosphère empreinte d’émotion et de respect, les responsables militaires ont exprimé leur profonde gratitude à l’endroit du joueur pour cette initiative salutaire, qui apportera un soutien moral et matériel précieux aux familles bénéficiaires.

Georgi Minoungou fait un don aux orphelins de l’Armée de l’Air

‎Cette cérémonie a été marquée par des messages de reconnaissance soulignant l’importance de tels actes de générosité, qui contribuent à renforcer la cohésion nationale et à entretenir la mémoire des frères d’armes tombés pour la Patrie.

‎À travers ce geste, Georgi Minoungou illustre la solidarité agissante entre le monde sportif et les Forces armées, rappelant que la lutte contre le terrorisme et la préservation de la paix sont l’affaire de tous.

Source : Armée de l’air 

     
Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 39 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Pisciculture : 122 cages flottantes remises à 61 militaires retraités pour une reconversion économique durable

il y a 4 heures

Réduction de la mortalité maternelle : La SOGOB plaide pour l’introduction de la carbétocine contre l’hémorragie du post-partum

il y a 5 heures

Le Premier ministre malien déplore la tentative de déstabilisation des institutions au Burkina Faso et exprime sa solidarité

il y a 5 heures

Nayala : Un commerçant renforce la mobilité des VDP de Biba/Yaba

il y a 6 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page