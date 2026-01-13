Pisciculture : 122 cages flottantes remises à 61 militaires retraités pour une reconversion économique durable

Dans le cadre d’une convention signée entre le ministère de l’Agriculture et des Ressources halieutiques et le ministère de la Guerre et de la Défense patriotique, 122 cages flottantes empoissonnées ont été remises, ce mardi 13 janvier 2026, à 61 militaires admis à la retraite. Cette initiative vise à faciliter leur reconversion professionnelle et à leur offrir des conditions de vie dignes. Les bénéficiaires mèneront leurs activités au barrage de Soum pour certains, tandis que d’autres seront installés à Bagré et au barrage de Samandéni.

Chaque cage flottante a une capacité de production de trois tonnes de poissons. Selon les projections, cette activité devrait permettre d’atteindre, à la récolte, une production globale de plus de 700 tonnes de poissons.

«Chaque cage doit nous permettre de produire autour de trois tonnes de poissons, soit deux cycles par an, ce qui nous reviendra autour de 6 tonnes par an», a confié l’inspecteur principal des Eaux et forêts, Alassane Moustapha Tassembédo, directeur général des ressources halieutiques.

Il a mentionné que le projet est financé par le Projet de résilience et de compétitivité de l’élevage (PRECEL) à hauteur de plus d’un milliard de FCFA.

«La pisciculture aujourd’hui, surtout la pisciculture en cage flottante est une innovation majeure issue de l’offensive agropastorale et halieutique qui, permet d’améliorer les marges nettes des producteurs en un cycle de temps assez court.

Lorsque vous regardez (…) autour de 4 ou 6 mois, chaque cage devrait générer en marge nette autour de 1 600 000 à 1 700 000 FCFA » a-t-il fait savoir.

Il a ajouté que cette activité permet de générer des revenus stables et décents. « Donc c’était l’opportunité à offrir vraiment une nouvelle vie de reconversion à nos FDS après un travail bien mérité et de pouvoir continuer à servir la nation autrement », a-t-il renchéri.

Selon le secrétaire général du ministère de la Guerre et de la Défense patriotique, Léonard Yamba, il y a quelques années, les militaires admis à la retraite étaient, pour la plupart, livrés à eux-mêmes. «Aujourd’hui avec ce projet, nous voulons leur donner de la dignité qu’ils soient autonomes, responsables et qu’ils vivent de leurs propres ressources », a-t-il déclaré.

Il a exhorté les premiers bénéficiaires à faire preuve d’abnégation et de rigueur dans leur travail afin de faciliter l’extension du projet à d’autres retraités.

Le coordonnateur du Projet de résilience et de compétitivité de l’élevage, Ismaël Konkobo, a rappelé que l’un des objectifs du PRECEL est de renforcer la résilience des populations, notamment celles qui dépendent des ressources halieutiques et animales.

«Il faut dire que le PRECEL sous le leadership du ministère en charge des ressources animales et halieutiques accompagne des ménages vulnérables en leur octroyant des kits d’animaux depuis un certain temps. L’activité de ce matin vient en étroite ligne de la continuité de l’objectif visé par ce ministère pour accompagner les ménages vulnérables», a-t-il souligné.

Pour Jean Yves Béré, gouverneur de la région du Nando, cette initiative s’inscrit dans la vision des autorités burkinabè, qui placent la résilience économique, la création d’emplois décents et la valorisation des potentialités locales au cœur des politiques publiques.

À l’en croire, la pisciculture constitue aujourd’hui un levier stratégique pour le développement économique et social de la région du Nando. « Elle contribue non seulement à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations mais aussi à la diversification des sources de revenus, à la réduction du chômage et à la lutte contre la pauvreté», a-t-il affirmé.

Les bénéficiaires, quant à eux, ont promis de travailler avec sérieux et engagement afin de ne pas trahir la confiance placée en eux par les autorités.

