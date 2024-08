Burkina Faso : Des militaires retraités s’engagent pour une reconversion professionnelle dans le domaine agropastoral et halieutique

publicite

Durant 3 semaines, des militaires retraités ont été formés dans le domaine agropastoral et halieutique à Ouagadougou. Cette formation s’inscrit dans le cadre de la reconversion professionnelle des forces armées nationales. Le vendredi 2 août 2024 a marqué la fin de la 14e session de formation.

80 militaires et paramilitaires en fin de service, porteurs de projets dans le domaine agropastoral et halieutique, ont bénéficié d’une formation professionnelle. Durant trois semaines, les participants ont été outillés dans les secteurs de l’aviculture (volaille), de l’embouche bovine et porcine, de la production végétale céréalière (mil, sorgho, et maïs), de la culture de rente (sésame et l’arachide), de la culture maraichère (tomate et oignon), et enfin dans la culture fruitières (tangelo, papaye et la mangue).

A écouter, le directeur Général du cabinet d’ingénierie pour le développement (CID), Ibrahim Sori, chargé de la formation, en plus de la théorie, les participants ont bénéficié des sorties terrains. Pour lui, les participants sont aptes à développer une activité agropastorale et halieutique.

Le directeur général de la Maison de l’entreprise du Burkina Faso, Karim Ouattara, était le parrain pour cette édition. Selon lui, il était important d’accompagner cette initiative.

« Cette formation permettra à tout le personnel qui est en phase d’aller à la retraite de pouvoir contribuer au développement économique et sociale de notre nation », a-t-il expliqué. Cependant, il s’est engagé à offrir des formations complémentaires en entrepreneuriat à titre gracieux pour ses filleuls.

Le Colonel Major, Soyo Palé, représentant le secrétaire général du ministère de la défense, a relevé l’importance de la reconversion des militaires. « C’est un dispositif mis en place à la faveur de la politique de reconversion du personnel des forces armées nationales. Ces nouveaux impétrants sont prêts à se donner une nouvelle vie à travers d’autres domaines », a-t-il indiqué.

En plus, il a souhaité que les nouveaux diplômés mettent à profit toutes les nouvelles connaissances acquises durant la formation et soient des exemples et des spécialistes dans le secteur agropastoral et halieutique.

Par ailleurs, les participants ont formulé des doléances pour la hiérarchie notamment d’initier cette formation à 3 ans avant la date de départ à la retraite et l’augmentation de l’effectif.

