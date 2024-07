Militaires retraités : 80 porteurs de projets en agriculture et élevage en formation pour une reconversion

publicite

0 Partages Partager Twitter

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de reconversion des militaires des Forces Armées Nationales, le ministère en charge de la défense a initié une session de formation. Ils sont au nombre de 80 porteurs de projets en agriculture et élevage qui bénéficient de cette formation. Ce lundi 15 juillet 2024 à Ouagadougou a marqué le lancement de la 14e session de formation.

La suite après cette publicité

Ils sont au nombre de 80 militaires et paramilitaires, porteurs de projets de reconversion en agriculture et élevage repartis entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, à bénéficier de cette 14e session de formation. C’est dans l’optique de permettre une reconversion des militaires et paramilitaires admis à la retraite que le ministère en charge de la défense a initié cette formation pour ceux qui ont des projets dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage.

Le secrétaire général du ministère de la défense et des anciens combattants, le Colonel Major Jean-Baptiste Parkouda, a fait comprendre que ce dispositif doit concourir à une meilleure prise en charge des familles des forces combattantes tombées au champ d’honneur et des personnels blessés en opération. « L’objectif poursuivi c’est de donner en 6 semaines aux apprenants, les techniques et rudiments nécessaires afin de réussir leur reconversion », a-t-il relevé.

Pour ce faire, le directeur général de la Maison de l’entreprise du Burkina Faso, Karim Ouattara, a été désigné comme parrain pour cette édition. A l’écouter, cette formation va en droite ligne de la mission de la Maison de l’entreprise du Burkina Faso qui œuvre à la réinsertion sociale des populations en général et en particulier des forces combattantes.

Il a précisé que des études sont en cours pour mettre en place un mécanisme d’accompagnement à l’auto emploi et à l’insertion socio professionnelle des forces combattantes. Par ailleurs, il a annoncé à l’endroit de ses filleuls, une batterie de mesures. Il s’agit, entre autres, d’une formation gratuite en management d’entreprise et une réduction des prestations dans le cadre de la formalisation de leur structure.

La formation pour la reconversion des militaires dans la vie civile, est revenue au cabinet d’ingénierie pour le développement (CID). Selon le directeur Général du CID, Ibrahim Sori, la formation va se dérouler en deux phases, notamment théoriques et pratiques sur le domaine de la production végétale, l’embouche bovine et porcine.

« On ne commande pas la pluie »

Le Colonel major à la retraite Bitiou Bénao, un participant à la formation, compte s’investir dans la production végétale.

« Aujourd’hui quitter les armes, ce que tu as appris pendant plusieurs années et faire autre chose, c’est vraiment un changement de mentalité. Ce changement de mentalité demande une certaine force. Il ne s’agit pas de gagner sa vie forcement, mais au moins pour gagner un gain. Il faut de la patience. On ne commande pas la pluie ni les phénomènes naturels, c’est quelque chose d’aléatoire, mais il faut y croire et mettre sa passion au devant », a-t-il souligné.

Cependant, il a plaidé que la Maison de l’entreprise facilite pour l’obtention des documents afin de sécuriser les futurs sites pour une exploitation optimale. Egalement, le contrôleur de sécurité pénitentiaire, major Bourgou Herman, participant, a précisé que c’est par anticipation qu’il assiste à cette formation car il est toujours en fonction.

« La terre ne ment pas. Il faut aussi la connaitre. Il faut une formation pour une meilleure rentabilité », a-t-il déclaré. En rappel, la politique de reconversion des Forces Armées Nationales a été adoptée en mai 2008.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite