Journée internationale de la presse sportive : L’AJSB décortique le rôle des journalistes en période d’élections dans les fédérations

L’Association des journalistes sportifs du Burkina Faso (AJSB) a célébré en différé la Journée internationale de la presse à travers un panel et un concours de quiz entre journalistes sportifs le samedi 13 juillet 2024. Le Dr. Victor Sanou, ancien secrétaire général de l’AJSB a assuré une communication sur le rôle et la responsabilité du journaliste sportif en période électorale dans les fédérations sportives.

A l’approche des élections des comités exécutifs des différentes fédérations, les journalistes membres de l’AJSB veulent être des exemples. Ce qui justifie l’organisation du panel sur le rôle des journalistes sportifs en période d’élection dans les fédérations.

Le Dr. Victor Sanou, le communicateur a fait le constat que la presse et les journalistes occupent une place unique dans la société en gardiens de l’information. Ils permettent au public d’avoir une vision claire et objective des événements, y compris dans le domaine sportif. En période électorale, cette fonction prend une dimension encore plus cruciale.

Informer et éduquer

Victor Sanou a rappelé que les médias et les journalistes jouent un rôle central dans les débats d’idées. « Ils servent à informer, éduquer et parfois même à apaiser les tensions tandis que les périodes d’élections sont sources de division en pareilles circonstances », a souligné Dr. Sanou. Dans ce sens, il est essentiel que la presse contribue à la cohésion sociale.

Le journaliste sportif, qu’il soit acteur auxiliaire ou direct, doit adhérer aux valeurs de paix, de liberté, de droits de l’homme et de progrès social. La presse opère souvent dans un environnement de passion, doublé parfois d’intérêts sous-jacents. Il a donc rappelé une fonction du journalisme qui est d’informer dans le respect de la déontologie et l’éthique.

Les principes en période électorale

Pendant les périodes électorales, les principes d’éthique et de déontologie sont souvent mis à l’épreuve. Les journalistes sportifs doivent rester à équidistance des jeux partisans, en s’en tenant aux faits et en tenant compte d’une triangulation rigoureuse.

Dr. Sanou a rappelé les dix principes du journalisme professionnel : éviter les reportages impartiaux, les articles partisans en respectant la neutralité. Pour lui, toute vérité n’est pas bonne à dire. « Pour cela, il faut souvent différer la diffusion d’une information pour ne pas exacerber les tensions », recommande Sanou.

Désignation du meilleur journaliste

En plus de cela, il appelle les journalistes à respecter la vie privée des personnes, vérifier et rétablir les faits, éviter les plagiats, la calomnie, la médisance, l’achat de conscience. En plus, il conseille aux journalistes d’agir en toute âme et consciente en ayant la vérité comme guide. « Vous devez être des acteurs de la cohésion sociale à tout moment, n’abusez pas de la prérogative d’être devant les micros », a conclu Dr. Sanou.

A cette occasion, un concours de quizz a permis de désigner les premiers lauréats du concours quizz meilleurs journalistes sportifs. Salif Decastel de RTB Zénith a remporté le premier prix avec la somme d’un million de francs CFA. Daouda Nabi remporte le deuxième prix avec 500 mille francs CFA. Le troisième prix revient à Harouna Linglingué de Horizon FM.

La journée internationale est commémorée le 2 juillet de chaque année à l’initiative de l’Association internationale de la presse sportive.

