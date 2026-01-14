Mousso News et Ringo Club main dans la main pour réduire l’inégalité des contenus sur les femmes sportives burkinabè en ligne

La campagne d’identification des pionnières du sport féminin au Burkina Faso sur la plateforme Wikipédia, inscrite dans le cadre de la 6e édition de l’initiative internationale WikiGap, a été lancée le mardi 13 janvier 2026. L’objectif de cette campagne est de réduire les inégalités de représentation des femmes sur Internet en général, et sur Wikipédia en particulier. Cela, en créant et en améliorant les pages dédiées aux sportives qui ont marqué l’histoire du pays.

Partant du constat que les femmes sont très peu présentes sur Internet et sur Wikipédia, Mousso News, en partenariat avec Ringo Club, a officiellement lancé cette initiative. La campagne durera plus d’un mois avec pour ambition d’améliorer le référencement de la « moitié du ciel » dans les recherches Internet.

Pour Bassératou Kindo, responsable du média en ligne Mousso News, les chiffres concernant les productions sur les femmes au Burkina Faso laissent encore à désirer. C’est pourquoi l’objectif de cette campagne est de référencer au moins 30 profils de sportives et de téléverser au moins 50 photos professionnelles. Toutes ces actions visent un seul but : valoriser l’image de ces « Amazones » en ligne.

« Étendre la reconnaissance internationale pour les femmes sportives et être référencées sur Wikipédia signifie que leurs exploits sont reconnus et accessibles mondialement. Cela favorise leur visibilité sur une plateforme professionnelle. Cette campagne veut valoriser les parcours, les combats et les contributions de ces femmes qui, trop souvent, restent invisibles dans le monde numérique », a indiqué Bassératou Kindo.

Concernant les critères d’éligibilité, Gloria Guissou, fondatrice de Ringo Club a précisé qu’il ne s’agit pas de primer les meilleures athlètes de l’année, mais de mettre en lumière des figures notables. L’idée est de permettre à ces femmes ayant accompli de grandes choses de devenir facilement identifiables en ligne grâce à leurs médailles et leurs parcours.

« Pour l’élection des sportives de l’année, d’autres structures s’en chargent déjà. Cependant, être distinguée par ces structures offre une chance d’intégrer la catégorie que nous recherchons, car le référencement devient alors plus facile. Dans le sport, identifier nos cibles est aisé puisque les résultats sont concrets, les médailles et les accomplissements sont clairs », a-t-elle clarifié.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la 6e édition de WikiGap. Depuis 2022, Mousso News organise une campagne locale afin de combler le fossé de genre sur les plateformes numériques. Selon les observations du média, sur dix articles publiés en ligne, seuls deux concernent les femmes.

