Mali : L’armée annonce plusieurs frappes aériennes contre des positions terroristes

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Forces armées maliennes (FAMa)
Forces armées maliennes (FAMa)

L’État-major général des Armées maliennes a annoncé, dans un communiqué publié le 7 juin 2026, la conduite réussie de plusieurs frappes aériennes contre des groupes armés terroristes dans différentes localités du pays.

Selon les Forces armées maliennes (FAMa), ces opérations s’inscrivent dans le cadre des missions de reconnaissance offensive menées sur l’ensemble du territoire national.

La première frappe a ciblé un refuge terroriste situé près de la localité de Doro, au sud-ouest de Gao, où une vingtaine de combattants armés et plusieurs motos avaient été identifiés.

Dans la même zone, une deuxième opération a visé un camion chargé de matériel logistique appartenant à des groupes armés terroristes.

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L’armée affirme que le véhicule ainsi que son contenu ont été entièrement détruits. Une troisième frappe a ensuite ciblé une tente servant de refuge ainsi que plusieurs motos, dont certaines équipées d’armes.

Par ailleurs, dans la zone de Sandaré, dans la région de Kayes, les FAMa indiquent avoir repéré une importante base de repli terroriste. Les frappes menées contre cette position ont permis de neutraliser une trentaine de combattants et de détruire plusieurs motos.

L’État-major a salué le professionnalisme et l’engagement des forces engagées dans ces opérations.

 
     
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