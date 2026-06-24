Coupe du Monde 2026 : « On a joué avec nos valeurs » (Sébastien Desabre, entraîneur de la RD Congo)

Les Léopards de la RD Congo sont tombés (1-0) face à la Colombie pour leur deuxième sortie en Coupe du monde 2026. Malgré la défaite, Sébastien Desabre, l’entraîneur de la RD Congo, salue la performance de ses joueurs et se projette sur la dernière rencontre contre l’Ouzbékistan.

« On est tombé sur une très bonne équipe de la Colombie, il faut le reconnaitre, qui nous a mis en difficulté tout le long du match », a d’abord reconnu Sébastien Désabre, à l’issue de la rencontre entre la RD Congo et la Colombie ce mercredi 24 juin 2026. C’était lors de la deuxième rencontre de poule de la Coupe du monde suite au nul (1-1) contre le Portugal.

Préparer le dernier match

Pour cette rencontre, le technicien français salue tout de même la performance de ses joueurs. « On a joué avec nos valeurs. On aurait, peut-être, pu égaliser en fin de match. Les joueurs ont donné tout ce qu’ils avaient. Maintenant, il faut bien récupérer et penser à la finale avec l’Ouzbékistan », suggère-t-il. Le sélectionneur de la RD Congo a insisté sur la qualité de l’adversaire, l’une des meilleures équipes au monde.

« Ils ne sont pas 12e mondiales pour rien. Ils ont de très bons joueurs. On a essayé de ressortir la balle. C’est vrai que c’était très difficile aujourd’hui. On a été valeureux. On a été organisés. Je l’ai dit, on aurait peut-être pu égaliser en fin de match.

Mais bon, il faut savoir reconnaitre la supériorité de l’équipe de Colombie aujourd’hui », conclut Sébastien Désabre. La RD Congo affronte l’Ouzbékistan lors de la dernière rencontre de groupe le samedi 27 juin 2026.