Coupe du monde 2026 : « Il n’y aura pas de plan anti-Halland » pour le Sénégal face à la Norvège

Le Sénégal affronte la Norvège ce lundi 22 juin 2026 dans un match important pour la suite de la compétition. Battus lors de leur première sortie, les Lions n’ont plus droit à l’erreur. En conférence de presse, le sélectionneur Pape Thiaw a insisté sur la nécessité de réagir, tout en écartant l’idée d’un dispositif spécifique pour contenir Erling Haaland.

« Décisif ? je ne dirai pas décisif. C’est un match très important parce que c’est un match à ne pas perdre parce qu’on a pas droit à l’erreur. On le sait. Je pense que les joueurs le savent aussi, mieux que qui quiconque, le staff », s’est exprimé Pape Thiaw sur l’enjeu de cette rencontre. La rencontre est prévu ce lundi 22 juin à 00 heure.

Après la défaite lors du premier match (3-1) face à la France), le Sénégal aborde cette rencontre avec l’obligation de prendre des points. Le sélectionneur reconnaît la difficulté de l’adversaire, mais affirme que son équipe est prête. « Maintenant, on est déterminé. On envie. Le premier match, on voulait le gagner. On l’a perdu. C’est un match classé. Demain, il faut aller chercher des points face à l’équipe de l Norvège. Ce ne sera pas facile. C’est une équipe avec des arguments qui montrent des choses vraiment « flattantes ». On est préparés à ça, à affronter cette équipe et aller chercher les trois points », assure le sélectionneur des Lions du Sénégal.

L’accent sur le collectif

Face à une Norvège portée par son attaquant vedette Erling Haaland, la question d’un marquage spécifique s’est posée. Pape Thiaw a toutefois rejeté cette option. Il préfère miser sur une approche collective. « Halland. On n’a pas besoin de le présenter. Il n’y aura pas de plan anti-Halland. On aura un plan anti-Norvège. C’est un grand attaquant. Nous avons des défenseurs de très haut niveau, qui ont fait des compétitions de très haut niveau, qui se sont confrontés à des attaquants de ce calibre », prévient Thiaw à son tour.

Le sélectionneur rappelle que son équipe devra rester vigilante, tout en gardant le cap sur l’objectif principal : obtenir un résultat. « Aujourd’hui, l’objectif, c’est d’aller chercher ces points.

On est en face d’un joueur comme Halland qui est très efficace, il faut faire attention. Pour nous, le plus important, c’est la Norvège ». Ce match s’annonce donc déterminant pour les Lions du Sénégal, qui doivent réagir pour rester en course.