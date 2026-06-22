Ouagadougou : Des personnalités récompensées pour leur engagement en faveur de la paix

La Fédération pour la Paix Universelle (FPU) a élevé plusieurs personnalités burkinabè au grade d’ambassadeur de paix lors d’une cérémonie organisée le samedi 20 juin 2026 à Ouagadougou. Parmi les récipiendaires figure Rosalie Maïga, présidente de l’association Woum Taaba Nooma pour le développement de la femme. Elle a été distinguée en reconnaissance de son engagement en faveur de la paix, de la cohésion sociale et de l’autonomisation des femmes au Burkina Faso.

Cette reconnaissance vient saluer plusieurs années d’engagement en faveur de la paix, de la cohésion sociale, du vivre-ensemble et de l’autonomisation des femmes au Burkina Faso.

À travers les actions menées par son association, Rosalie Maïga s’est illustrée par son implication dans la promotion de la solidarité et du développement communautaire, dans un contexte national marqué par de nombreux défis sécuritaires.

Très émue par cette distinction, la nouvelle ambassadrice de paix a exprimé sa gratitude envers les membres de son association, ses partenaires et toutes les personnes qui accompagnent ses initiatives.

« Cette distinction nous a été décernée au regard du combat que nous menons pour la paix, la cohésion sociale et le vivre-ensemble. Nos actions mettent un accent particulier sur l’autonomisation des femmes. Une femme autonome contribue naturellement à promouvoir la cohésion sociale et à bâtir une société de paix pour un Burkina Faso meilleur », a déclaré Rosalie Maïga.

Organisée en marge de la Journée mondiale de l’environnement, la cérémonie s’est tenue sous le thème « Promouvoir la paix par l’assainissement et la protection de l’environnement ».

À cette occasion, la Fédération pour la Paix Universelle a remis 1 000 plants à la commune de Ouagadougou afin de contribuer aux efforts de reboisement et de protection de l’environnement.

Le secrétaire général de la Fédération, Thomas Diarra, a invité les nouveaux ambassadeurs de paix à s’engager également dans la préservation de l’environnement, estimant que la paix durable passe aussi par un cadre de vie sain et une gestion responsable des ressources naturelles.

Pour Rosalie Maïga, cette distinction constitue une motivation supplémentaire à poursuivre les actions engagées au profit des femmes et des communautés.

Créée en 2015, l’association Woum Taaba Nooma pour le développement de la femme œuvre pour l’autonomisation économique et sociale des femmes ainsi que pour leur pleine participation au développement local. Elle mène également des actions de sensibilisation en faveur de la paix, de la cohésion sociale et du vivre-ensemble.