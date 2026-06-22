Journée internationale du yoga 2026 : Ouagadougou respire au rythme des techniques pour « pour vieillir en bonne santé »

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La ministre des sports, également monitrice de yoga a dirigé la séance ce 21 juin 2026 à Ouagadougou.

La communauté internationale célèbre chaque année la Journée internationale du yoga. À Ouagadougou, les yogistes n’ont pas dérogé à la règle. Ils se sont retrouvés pour une séance de yoga le dimanche 21 juin 2026 au Palais des Sports de Ouagadougou. Le thème retenu cette année est « le yoga pour vieillir en bonne santé ».

Ils étaient là le dimanche 21 juin, chacun avec un tapis ou une natte étalée sur le gazon pour une séance de yoga à la faveur du rendez-vous annuel de la journée internationale. Des pratiquants de tout âge, habillés tous de blanc avec le logo reconnaissable du yoga.

Cette année, c’est la ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi (MSJE), Annick Picbougoum, cette fois en tant que maître yogi, qui a dirigé la séance pendant une heure. Avec les yogistes de toutes nationalités, ils ont revisité certains mouvements de relaxation au grand bonheur des pratiquants.

Les yogistes ont commémoré la journée avec l’ambassadeur de l’Inde au Burkina Faso et le président de Hatha yoga club.

Lire aussi: Yoga au Burkina Faso : Un hommage aux formateurs et moniteurs

Annick Picbougoum a vanté les qualités du yoga, qui contribue à prévenir certaines pathologies liées à la sédentarité, au stress et aux mauvaises habitudes de vie. Sa pratique, rappelle-t-elle, favorise l’équilibre physique et mental et améliore la concentration.

Elle souligne également que dans un monde marqué par l’accélération des rythmes de vie, les tensions sociales et les défis croissants de santé publique, le Yoga apparait comme une réponse simple, accessible et profondément humaine.

Des Burkinabè en stages en Inde

Cette année, la communauté internationale célèbre la journée internationale du yoga sous le thème « le yoga pour vieillir en bonne santé ». « Pour les personnes âgées, il favorise le maintien de la mobilité, de l’autonomie et du bien-être », assure Pickbougoum.

L’ambassadeur de l’Inde au Burkina Faso, Om Prakash Meena, a aussi salué la pertinence de cette thématique bien actuelle. « Vieillir en bonne santé ne consiste pas seulement à prolonger l’espérance de vie. Il s’agit également d’améliorer la qualité de vie grâce à la vitalité physique, à la clarté mentale, au bien-être émotionnel et à une participation à la vie sociale », a affirmé l’ambassadeur Om Prakash Meena.

Lire aussi: Yoga, l’ambassade de l’Inde au Burkina Faso prépare la journée internationale

Il a rappelé que le mot yoga, qui signifie unir, trace un message d’unité, d’interconnexion et de respect mutuel. Il a annoncé la participation de 435 831 personnes à travers le monde à une séance mondiale de yoga en ligne, reconnue par le Guinness World Records.

Le ministre en charge des sports a Annick Pickbougoum assure que le yoga est une discipline qui procure la paix.

Dix moniteurs de yoga participeront à partir du 23 juin 2026 à des cours spécialisés de base de yoga au sein de l’Institut Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthana à Bengaluru, l’un des établissements les plus prestigieux de l’Inde dans ce domaine. « Bien que le yoga soit né en Inde, il appartient aujourd’hui à l’humanité tout entière », assure l’ambassadeur de l’Inde au Burkina Faso.

Un sport qui rajeunit

À ce sujet, le président de la Fédération burkinabè de Hatha yoga, Sidiki Daniel Traoré, estime que la discipline permet de rajeunir. « Quand vous voyez un bon pratiquant du yoga, il ne fait pas son âge.

C’est un sport qui n’amène pas à défier les autres mais à se défier soi-même tout en maitrisant son corps. Si nous le faisons tous ensemble, nous pouvons bien vivre ensemble au Burkina Faso, demeurer jeunes et faire prospérer notre pays », a-t-il affirmé.

Il s’est réjoui de la croissance de la pratique du yoga au Burkina Faso. Il espère que la discipline va encore se développer : « Nous souhaitons que le yoga devienne un sport populaire au Burkina Faso comme la boxe ».

Des amateurs, des pratiquants habitués de tous les âges se sont réunis au palais des sports pour célébrer la journée internationale du yoga.

La Journée internationale du yoga a été instituée en 2014 par l’Assemblée générale des Nations unies sur proposition de l’Inde, sous l’impulsion de Shri Narendra, Premier ministre de l’Inde. Cette journée vise à sensibiliser le public aux nombreux bienfaits physiques et mentaux de cette discipline ancestrale indienne.

Dans la perspective de son développement, le gouvernement de l’Inde a reconnu le Yogasana comme une discipline sportive de compétition. Les premiers Jeux mondiaux du Yogasana se sont tenus du 4 au 6 juin.

 
     
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