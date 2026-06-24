Coupe du monde 2026 : « Nous avons été meilleurs que l’Angleterre dans le combat »

Le Ghana a arraché un nul (1-1), synonyme de qualification en 16e de finale de la Coupe du Monde face à l’Angleterre. Le sélectionneur du Ghana Carlos Queiroz estime que son équipe a joué avec beaucoup de courage.

Selon Carlos Queiroz, il y a eu deux temps dans la rencontre face à l’Angleterre. D’abord en première période, les Black Stars ont joué dans le but de contrarier les assauts anglais. « Deux moments différents dans le match, deux styles différents.

Les premières 45 minutes, c’était l’Angleterre qui jouait. Ils ont joué leur football. Nous avons mis en place notre plan stratégique. C’était de les bloquer et de les frustrer, depuis la première minute jusqu’à la fin de la première mi-temps. Nous l’avons fait », s’est réjoui Carlos Queiroz. Puis au retour des vestiaires, la tendance a changé.

« A la fin de la première mi-temps, j’ai réalisé que l’Angleterre était complètement frustrée, sans solution. Les solutions habituelles qu’ils utilisent pour gagner, nous les avons bloquées. Nous avons réussi sur tous les fronts : sur les petites touches, sur les longs ballons, sur les ailes, sur les mouvements de pénétration. Nous l’avons fait avec nos joueurs. Ils l’ont fait avec beaucoup de concentration et de détermination. Cela a montré que le football n’est pas seulement une question de tactique et de technique », analyse le sélectionneur des Black stars du Ghana.

L’Angleterre, sans solution

Mais revenant sur la première période, Carlos Queiroz salue le niveau de jeu affichée par son équipe qui s’est montrée très combative dans les aspects du jeu. « C’est aussi une question de valeurs, de courage, de détermination et d’intelligence. En première mi-temps, nous avons été meilleurs qu’eux dans le combat, dans l’état d’esprit et dans la détermination. La deuxième mi-temps a été une autre histoire. Nous avons commencé à contrôler le match de mieux en mieux, parce que la frustration continuait chez eux, sans solution », ajoute-t-il.

Cependant Carlos Queiroz est aussi frustrée car il pense que le Ghana aurait pu bénéficier d’un penalty. Ce qui aurait changé la physionomie de la rencontre. « Nous avons créé des opportunités. Je pense que c’est une bonne opportunité, parce que je ne suis pas sûr que la VAR fonctionnait.

Est-ce qu’elle fonctionnait ? J’ai des doutes, parce que c’est un penalty qu’ils devaient accorder, une faute claire de l’Angleterre », se plaint le sélectionneur. En effet, à la 67e minute de jeu, le gardien anglais Jordan Pickford aurait pu se faire se faire sanctionner par penalty sur une sortie sur Prince Adu.

Gagner des points et avancer

Sur le sujet, il a insisté : « Nous sommes ici pour lutter pour les points, pour atteindre nos objectifs et jouer le vrai football, qui consiste à gagner des points et à avancer. Ne comptez pas sur moi pour porter le costume de clown. La célébration, c’est parce que nous avons pris des points contre une équipe candidate au titre mondial, et qu’elle n’a pas perdu parce que la VAR était en vacances ».

Avec quatre points, une victoire contre le Panama et un nul (1-1) contre l’Angleterre, le Ghana est qualifié pour les 16e de finale de cette Coupe du monde 2026. Le dernier match des Black stars se joue contre la Croatie le samedi 27 juin 2026.