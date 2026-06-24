Mondial 2026 : Le Ghana et l’Angleterre se départagent sur un score nul

Après avoir remporté leur premier match dans ce Mondial 2026, l’Angleterre et le Ghana se sont affrontés ce mardi 23 juin 2026 pour la deuxième journée du groupe L. Cherchant toutes deux à décrocher leur ticket pour une qualification précoce en 16es de finale, les deux équipes ont finalement coupé la poire en deux en se quittant sur un match nul et vierge.

​1966 reste l’année de gloire de l’Angleterre dans cette compétition mondiale. Pour cette édition 2026, elle a démarré fort en s’imposant 4 buts à 2 contre l’autre finaliste de l’Euro.

Le Ghana, de son côté, porté par le souvenir de son exploit lors du Mondial 2010, a également débuté la compétition en empochant les 3 points dès la première journée.

​Le choc de ce groupe a démarré sur un rythme très élevé. Les Three Lions, arborant leur maillot blanc et short bleu, ont immédiatement imposé leur tempo et multiplié les occasions.

Face à eux, les Black Stars se sont accrochés, se procurant quelques opportunités sur des ballons récupérés. Après la pause fraîcheur, les étoiles africaines ont haussé leur niveau de jeu, mais les Anglais ont systématiquement répliqué par l’offensive. C’est donc logiquement que les deux formations ont regagné les vestiaires sur ce score nul et vierge.

​Au retour de la pause, les Black Stars sont rapidement montés d’un cran, s’offrant quelques occasions nettes. Cependant, les Three Lions ont bien réagi, semant de nouveau le doute dans la défense adverse. C’est une rencontre pleine de suspense qui s’est prolongée jusqu’à la seconde pause fraîcheur. Quelle équipe allait lâcher prise ? Finalement, l’histoire retiendra que les hommes de Carlos Queiroz ont mouillé le maillot pour arracher le point du nul.

​Arrivés aux États-Unis sans la moindre victoire depuis le 12 octobre 2025 (1 nul, 5 défaites), les Black Stars confirment leur réveil. Pour rappel, la dernière confrontation entre ces deux nations remontait à un match amical en mars 2011, qui s’était déjà soldé par un score de 1-1 (but d’Andy Carroll pour l’Angleterre, avant l’égalisation d’Asamoah Gyan).

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24