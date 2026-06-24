Mondial 2026 : Cristiano Ronaldo devient le premier joueur à marquer dans six Coupes du monde

La Coupe du monde 2026 continue d’offrir son lot de records et d’émotions. À 41 ans, Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois marqué l’histoire du football en devenant le premier joueur à inscrire un but lors de six phases finales différentes de Coupe du monde. Dans le même temps, Lionel Messi et Erling Haaland ont conduit respectivement l’Argentine et la Norvège vers la phase à élimination directe.

Après un début de tournoi mitigé face à la RD Congo (1-1), le Portugal a retrouvé des couleurs en écrasant l’Ouzbékistan (5-0) à Houston. Grand artisan du succès portugais, Cristiano Ronaldo a signé un doublé, ouvrant le score dès la 6e minute avant de récidiver peu avant la pause.

Avec ce 10e but en Coupe du monde, la star portugaise confirme sa longévité exceptionnelle et permet à sa sélection de prendre provisoirement la tête du groupe K avant une confrontation décisive face à la Colombie.

Messi poursuit sa moisson de records

De son côté, Lionel Messi continue également d’écrire sa légende. À deux jours de son 39e anniversaire, le capitaine argentin a inscrit un doublé face à l’Autriche (2-0), portant son total à 18 buts en Coupe du monde, un record historique.

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Grâce à cette victoire, l’Argentine valide officiellement son billet pour les seizièmes de finale et confirme son statut de prétendante au titre.

La compétition est également marquée par plusieurs faits marquants :