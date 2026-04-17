Football : Lionel Messi devient propriétaire du club espagnol UE Cornella

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Le légendaire Lionel Messi, toujours en activité à l’Inter Miami, aux États-Unis, est devenu propriétaire de Cornella, club de cinquième division de la banlieue de Barcelone, a annoncé le jeudi 16 avril 2026 ce club catalan, rapporte La Presse Ca.

« L’athlète argentin et huit fois Ballon d’Or Lionel Messi a formalisé l’acquisition de l’UE Cornella, devenant ainsi le nouveau propriétaire du club », écrit-il dans un communiqué.

Cette opération, qui intervient plusieurs semaines après le rachat d’un autre club espagnol, Almeria (D2), par son éternel rival Cristiano Ronaldo, vient « renforcer les liens étroits avec Barcelone » de la légende du Barça et « son engagement envers le développement du sport et des talents locaux en Catalogne ».

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Le club de cinquième division (Tercera RFEF), fondé en 1951, célèbre « un nouveau chapitre dans l’histoire du club, avec pour objectif de dynamiser son développement sportif et institutionnel, de consolider sa structure et de poursuivre ses investissements dans les jeunes talents ».

Cette opération vient confirmer l’intention annoncée de Messi, 38 ans, de revenir vivre en Catalogne à la fin de sa carrière. Le capitaine de la sélection argentine et champion du monde 2022 évolue depuis 2023 à l’Inter Miami, en MLS, et se prépare actuellement à disputer sa sixième et dernière Coupe du monde, cet été aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

     
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