Bollywood : Un premier film entièrement créé par l’IA attendu dans les salles indiennes

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Le film Maharaja in Denims, adaptation du roman à succès de Khushwant Singh, devrait devenir le premier long métrage entièrement généré par l’intelligence artificielle, du tournage au montage, rapporte La Presse Ca. 

Plusieurs médias indiens ont relayé le jeudi 16 avril 2026 que le film est attendu dans les salles entre août et septembre prochain.

Dans ce projet inédit, tous les éléments visuels ont été produits grâce à l’IA, y compris les personnages et les acteurs virtuels. Seule la musique a été confiée à des artistes humains.

La bande originale comprend notamment un titre interprété par Sukhwinder Singh, connu pour sa participation à la bande-son du film oscarisé Slumdog Millionaire.

Un budget divisé par dix

Le film est produit par les studios Intelliflicks, cofondés par Khushwant Singh et Gurdeep Singh Pall. Selon les promoteurs du projet, une production classique de cette ampleur aurait nécessité environ 500 millions de roupies indiennes. Grâce à l’intelligence artificielle, le budget aurait été ramené entre 40 et 50 millions de roupies, soit près de dix fois moins.

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Malgré cet avantage économique, la production n’a pas été simple. Les concepteurs expliquent que les outils actuels peinent encore à reproduire fidèlement les visages indiens. Autre contrainte, l’évolution rapide de la technologie oblige l’équipe à revoir constamment certaines séquences pour rester au niveau des dernières avancées.

Alors qu’Hollywood reste plus prudent sur l’usage de l’intelligence artificielle, Bollywood semble décidé à explorer rapidement ce nouveau terrain. Avec Maharaja in Denims, l’Inde pourrait devenir le premier grand marché du cinéma à lancer un film entièrement conçu par IA.

     
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