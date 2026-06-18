Le vice-Premier ministre chinois, Liu Guozhong, s’adresse à une réunion de haut niveau sur l’épidémie d’Ébola

Le vice-Premier ministre chinois Liu Guozhong s’est exprimé le mardi 16 juin 2026, par visioconférence, lors de la réunion de haut niveau des chefs d’Etat et de gouvernement africains et de leurs partenaires consacrée à l’épidémie d’Ebola.

M. Liu, qui est également membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois, a déclaré que la vision consistant à bâtir une communauté d’avenir partagé pour l’humanité et une communauté mondiale de santé pour tous avait tracé la voie de la coopération internationale dans la lutte contre la pandémie.

Notant que la Chine et l’Afrique ont toujours formé une communauté d’avenir partagé, M. Liu a indiqué que la Chine avait fourni une aide humanitaire d’urgence à la République démocratique du Congo (RDC) et à l’Union africaine (UA), et dépêché des équipes d’experts médicaux en RDC.

Par ailleurs, près de 1.000 professionnels de santé chinois travaillant dans des pays africains se battent aux côtés des populations locales pour lutter contre la maladie, a-t-il ajouté.

La Chine est prête à apporter davantage de soutien médical à l’Afrique dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine, et appelle la communauté internationale à renforcer la solidarité et la coopération afin d’accroître le soutien aux pays africains, a poursuivi M. Liu.

Le président burundais et actuel président de l’UA, Evariste Ndayishimiye, a présidé la réunion. Des chefs d’Etat et de gouvernement de plus de dix pays africains, dont l’Afrique du Sud, la Guinée équatoriale et le Zimbabwe, ont participé à la réunion.

Des représentants d’organisations internationales et régionales, telles que l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ainsi que des partenaires extérieurs à la région, étaient également présents.