Révolution digitale en RDC : Lancement du système national d’identification numérique RDC-Pass

Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé le samedi 13 juin 2026, au Centre culturel et artistique des pays d’Afrique centrale (CCAPAC) à Kinshasa, au lancement officiel du système national d’identification numérique baptisé « RDC-Pass ».

Ce dispositif vise à attribuer à chaque citoyen un identifiant numérique unique, sécurisé, gratuit et fiable, destiné à faciliter l’accès aux services publics numériques de l’État, notamment dans les domaines administratifs, financiers et sociaux.

Selon le Chef de l’État, cette innovation doit permettre de réduire les lourdeurs administratives et de mettre fin à la répétition des mêmes démarches auprès de différentes administrations.

« À terme, nos compatriotes ne devront plus fournir les mêmes informations à plusieurs administrations ni subir les lenteurs liées au cloisonnement des services publics », a déclaré Félix Tshisekedi, précisant toutefois que le « RDC-Pass » ne constitue pas une carte d’identité nationale.

Le président a également instruit le gouvernement à garantir l’interopérabilité entre les différentes administrations, afin de limiter la multiplication de plateformes isolées et inefficaces. Il a invité les citoyens à s’approprier cet outil avec confiance et responsabilité.

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Le ministre de l’Économie numérique, Augustin Kibassa Maliba, a souligné que le RDC-Pass s’inscrit dans la vision du gouvernement de faire de la RDC une « nation digitale prospère et un hub technologique au cœur de l’Afrique à l’horizon 2030 ».

Selon lui, ce système constitue une porte d’entrée unique vers les services numériques de l’État et marque une étape importante dans la modernisation de l’administration publique.

« Le RDC-Pass est la première étape de la digitalisation des services publics et un premier pas vers la réalisation de la vision DRC Digital Nation 2030 », a-t-il affirmé.

Le ministre a précisé que cet identifiant numérique n’est ni une carte d’identité ni un document officiel d’identification, mais un outil d’authentification permettant un accès sécurisé aux services publics en ligne, tout en garantissant la protection des données personnelles.

Vers une administration plus connectée

Grâce à ce dispositif, les usagers pourront progressivement effectuer plusieurs démarches administratives à distance, recevoir des notifications liées à leurs documents et interagir plus facilement avec les services publics.

Le gouvernement souligne que cette réforme repose sur le Code du numérique et sur les investissements réalisés dans les infrastructures digitales du pays.

Le ministre a par ailleurs salué l’implication du président de la République ainsi que l’accompagnement de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka dans la conduite de cette transformation numérique.

Une avancée dans la digitalisation de l’État

Avec le lancement du RDC-Pass, la RDC rejoint la liste des pays ayant adopté des systèmes d’identification numérique afin de simplifier l’accès aux services publics et d’améliorer l’efficacité administrative.