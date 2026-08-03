Cameroun : Le gouvernement assure que Paul Biya est vivant et annonce son retour « très bientôt »

Le gouvernement camerounais est sorti de son silence sur l’état de santé du président Paul Biya. Dans une interview, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, a assuré que le chef de l’État est « en vie » et qu’il n’existe « aucune vacance du pouvoir »., rapporte Actu Cameroun.

Cette déclaration intervient alors que l’absence prolongée du président camerounais hors du pays alimentait depuis plusieurs semaines les spéculations sur sa capacité à exercer ses fonctions. Des responsables de l’opposition réclamaient notamment que soit constatée une vacance du pouvoir.

René Emmanuel Sadi a rejeté ces demandes, estimant qu’elles reposent sur une interprétation erronée de la Constitution. « Les figures de l’opposition qui réclament à cor et à cri une constatation de la vacance du pouvoir à la tête de l’État devraient avoir une lecture de la Loi fondamentale plus rigoureuse et plus objective », a-t-il déclaré.

Le porte-parole du gouvernement a rappelé que seule l’instance compétente, le Conseil constitutionnel, peut constater une vacance du pouvoir, ce qui n’a pas été le cas. « Le président Paul Biya est en vie. Le président Paul Biya n’a pas démissionné », a insisté René Emmanuel Sadi.

Sans préciser la date de son retour, le ministre a indiqué que le chef de l’État regagnera le Cameroun « très bientôt », tout en précisant qu’il ne lui appartenait pas d’annoncer officiellement son agenda.

Il a également démenti les informations évoquant une hospitalisation du président de 93 ans dans une clinique à Genève.

Paul Biya avait quitté Yaoundé il y a près de deux mois pour ce qui avait été présenté comme un séjour privé en Europe. Depuis, le manque de communication officielle et la publication de plusieurs décrets signés à distance ont alimenté les interrogations de l’opposition et d’une partie de la société civile sur la gouvernance du pays.

Par cette sortie médiatique, le gouvernement entend mettre fin aux rumeurs et réaffirmer qu’aucune procédure liée à une éventuelle vacance du pouvoir n’est engagée.