Faso Mêbo : Un Burkinabè de la diaspora offre 40 tonnes de ciment et des agrégats

Un citoyen burkinabè, Hamado Zombré, résidant au Niger et propriétaire d’une société minière en République centrafricaine, a apporté son soutien à l’Agence Faso Mêbo, ce jeudi 18 juin 2026, à travers un important don de matériaux de construction.

Le don est composé de 40 tonnes de ciment destinées à accompagner les actions de l’Agence. En outre, le bienfaiteur a également mis à la disposition de la direction régionale de Faso Mêbo à Fada N’Gourma une importante quantité d’agrégats, en vue de contribuer à la mise en œuvre des chantiers dans la région.

Jean Claude Louari, ancien maire de Fada N’Gourma et représentant du donateur, a indiqué que ce geste répond à l’appel du chef de l’État, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, invitant les Burkinabè à contribuer à la construction du pays.

“C’est 40 tonnes de ciment, dont la remise symbolique se fait aujourd’hui. Au-delà de ça, il y a eu une autre remise, elle s’est faite à Fada parce que le promoteur est de Fada. Donc, il y a une première remise là-bas. Et maintenant, la remise au niveau national c’est aujourd’hui”, a-t-il dit.

Par ailleurs, Jean Claude Louari a appelé les Burkinabè vivant à l’étranger à soutenir Faso Mêbo, une initiative qui œuvre pour le développement du pays.

“On peut toujours apporter quelque chose à la construction de la patrie. Nous lançons l’appel à tous nos compatriotes parce que nous avons énormément des compatriotes qui sont en Afrique centrale dans les mines, et parmi eux, il y en a qui sont très fortunés”, a-t-il interpellé.

À Fada N’Gourma, a-t-il fait savoir, ce sont des agrégats qui ont été remis à la demande des autorités locales. “Parce qu’on a voulu apporter du ciment, ils ont non, ils ont suffisamment du ciment. Ils préfèrent que nous apportions des agrégats donc plusieurs camions de 22 tonnes, chacun d’agrégats ont été apportés, au total cinq camions”, a-t-il précisé.

W.S

Burkina24