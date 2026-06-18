SIPEN-UEMOA 2026 : Plus de 1 000 experts attendus à Ouagadougou pour révolutionner l’économie numérique

En prélude à la 4e édition du Salon international des professionnels de l’économie numérique de l’UEMOA (SIPEN-UEMOA), le comité d’organisation a dévoilé les grandes lignes de l’événement lors d’un point de presse, ce jeudi 18 juin 2026 à Ouagadougou. Ce rendez-vous technologique majeur se tiendra du 14 au 15 juillet 2026 et entend promouvoir les initiatives numériques innovantes et encourager l’intégration économique régionale.

Organisé sous l’égide de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), le SIPEN-UEMOA s’est progressivement imposé comme le principal cadre régional de dialogue, de réflexion stratégique, de promotion des innovations numériques et de développement de partenariats structurants dans l’espace communautaire.

Après Dakar en 2023, Abidjan en 2024 et Lomé en 2025, le Salon pose ses valises à Ouagadougou pour sa 4e édition. « L’édition 2026 intervient à un moment charnière de l’histoire économique de notre région. L’intelligence artificielle révolutionne les modèles de production et de consommation.

Les technologies financières accélèrent la modernisation des services financiers. Les exigences de souveraineté numérique, de cybersécurité et d’inclusion financière redessinent les priorités des États et des acteurs privés », a souligné d’entrée Antoine Ngom, président du ROP-TIC UEMOA, par visioconférence.

Face à ces transformations majeures, le SIPEN-UEMOA Ouagadougou 2026 se veut une plateforme de convergence, d’innovation et d’action. « Le SIPEN-UEMOA est la plus importante rencontre régionale consacrée à l’économie numérique, à l’innovation technologique et aux opportunités d’affaires numériques dans l’espace UEMOA », a-t-il déclaré.

Selon Wend Kouni Georges Évariste Tassembédo, président de la FED Numérique, deux principales activités tiendront en haleine les participants.

« La première activité englobe les cérémonies et les panels, qui porteront notamment sur l’intelligence artificielle, la finance inclusive, les FinTech et la gouvernance de l’Internet. La deuxième activité majeure est le salon d’exposition, qui permettra aux différentes entreprises de présenter et de promouvoir leurs produits et services », a-t-il énuméré.

Cette édition s’articulera autour du thème « Renforcer l’économie numérique au sein de l’UEMOA : intelligence artificielle, FinTech et finance inclusive ». Wend Kouni Georges Évariste Tassembédo a précisé que ce choix traduit la volonté des organisateurs de concentrer les débats sur les leviers les plus structurants de la transformation économique régionale.

Pays hôte de cette quatrième édition, le Burkina Faso affirme son ambition de devenir un acteur majeur de l’économie numérique en Afrique de l’Ouest. Sié Maxime Da, directeur général de la transformation digitale au sein du ministère de la Transition digitale (représentant sa ministre de tutelle), a rappelé l’importance de ce salon pour le pays dans le contexte technologique actuel.

« L’intérêt de ce salon pour le Burkina Faso est de pouvoir regrouper, à travers cette 4e édition, un certain nombre d’experts et d’entreprises qui interviennent dans ce domaine afin de créer un véritable réseautage », a-t-il expliqué.

En termes de chiffres, le SIPEN-UEMOA 2026 attend plus de 1 000 participants professionnels, 50 exposants, 8 pays représentés, la mise en avant d’un fonds TIC UEMOA, ainsi que des dizaines de rencontres B2B et des centaines de rendez-vous d’affaires.

Sié Frédéric Kambou

Burkina 24